„Sunt căpitan de rezervă, în trecut am servit în trupele interne. În 2009 am fost rănit în timpul serviciului, iar în 2012 m-am pensionat pe caz de boală. Am gradul I de handicap”, a explicat Timoșcenko.

În ciuda acestei situații cunoscute, fostul ofițer de ordine publică a fost căutat de membri ai comisariatului militar și ai poliției, care i-au eliberat un „document” care îl obligă să se prezinte la încorporare!

„Doar nu mă vor lua în armată, nu?”

„Mi-au înmânat o citație, ca să mă prezint a doua zi la biroul de înrolare militară. Deși au văzut că sunt în scaun cu rotile, mi-au pus că principalul lucru este să iau citația, să mă duc la biroul de înregistrare și înrolare și o să-și dea seama acolo ce s-a întâmplat. O să mă duc, ce pot face”, a povestit bărbatul.

„Este un haos! Pur și simplu ridicol. Cum se poate întâmpla asta? Sper că este o eroare a personalului departamentului de mobilizare și atât, nimic grav. Doar nu mă vor lua în armată, nu? Într-un scaun cu rotile? Oamenii cărora le-am povestit situația au râs”, a mai spus căpitanul în rezervă.

Săptămâna trecută, locotenent-colonelul de rezervă Oleksandr Ermolaiev, 63 de ani, din regiunea Volgograd, a fost chemat în cadrul „mobilizării parțiale” anunțate de Vladimir Putin, chiar dacă este diabetic și are ischemie cerebrală.

