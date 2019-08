De Mihai Niculescu, Valentina Postelnicu,

„Sper să fi învățat între timp pentru că au luat o palmă groaznică în alegeri. Sper de asemenea ca cei care au răspuns unor comenzi politice din conducerea Jandarmeriei și Poliției, să fi învățat că trebuie să fie în slujba cetățeanului. N-am mai văzut tunuri cu apă pe stânga și pe dreapta, n-am mai văzut celebrele țestoase, n-am mai văzut ochi injectați, n-am mai simțit mirosul de gaz care la ora aceasta deja se simțea puternic în Piață, n-am mai văzut celebri cai ai Jandarmeriei. Am văzut în schimb o mulțime de oameni frumoși la fel ca în urmă cu un an, nu am văzut nervozitate, am văzut bucurie și în același timp am văzut speranță, speranța că lucrurile se vor schimba în bine” a spus Rareș Bogdan.

Citeşte şi:

Protest în Piața Victoriei, 10 august 2019. Ceartă între protestatari pentru scenă. Manifestanții din Piața Revoluției au ajuns la Guvern

GSP.RO Reactia stranie a Serenei Williams cand a fost intrebata de Simona Halep. Jurnalistii au ramas cu gura cascata

Unica.ro Andreea Bălan s-a măritat ÎN SECRET! Prima imagine cu artista în rochie albă

Viva.ro Anunțul a fost făcut: Michelle și Barack Obama au divorțat! Motivele sunt dureroase... Se pare că cei doi s-au separat de mult!