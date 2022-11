Știri Externe Evgheni Prigojin, „bucătarul lui Putin”, are „la fel de multă putere la Kremlin ca miniștrii”, spune un important disident rus De Ramona Ciobanu, . Ultimul update Miercuri, 02 noiembrie 2022, 09:51

Liderii grupului de mercenari Wagner, fondat de omul de afaceri rus Evgheni Prigojin, are la fel de multă influență politică la Moscova precum are ministrul de externe, Serghei Lavrov, și ministrul apărării, Serghei Șoigu, a declarat marți Mihail Hodorkovski, odinioară cel mai bogat om din Rusia, citat de The Guardian.