EXCLUSIV. Interviu cu directorul PlayStation pe Spania și Balcani: „Spre deosebire de alți gameri, românii joacă jocuri video ca o activitate cu familia și prietenii”

Jorge Huguet lucrează în cadrul companiei de 20 de ani și este, de anul trecut, director general pentru Iberia, Balcani, Adriatica și Mediterana la Sony Interactive Entertainment (SIE), divizia care se ocupă de consolele PlayStation.

Într-un interviu pentru publicul Libertatea, acesta vorbește despre România „cu un sentiment de fericire”, despre ce înseamnă jocurile video care creează o „legătură de familie”, dar și despre piața de gaming din România.

„România conduce creșterea din zonă, din regiunea Balcanilor”, pe piața jocurilor video, arată directorul Huguet.

Cum sunt văzute jocurile video în România? Cu o piață în continuă creștere, românii se joacă jocuri video mai degrabă ca o activitate socială, împreună cu prietenii sau familia, spune oficialul PlayStation. În alte țări, gamingul se face online, „la distanță”, în vreme ce în România, jocurile video se joacă mai ales la nivel local, într-o rețea de calculatoare sau pe aceeași consolă. Asta arată datele pe care PlayStation le are despre gamerii din țara noastră. „Oameni mai fericiți, familii mai unite”, este convins Jorge Huguet.

Jorge Huguet, director general al Sony Interactive Entertainment (PlayStation) pe Spania, România, Balcani

„Iar dacă jucătorii se angajează liberi în jocuri, în mod autentic și în echilibru cu alte activități sau obiective din viața lor, acesta poate fi capabil să reducă singurătatea”, arată un studiu publicat de Mandryk et al., în 2020, în Institutul Național de Sănătate din SUA.

Un studiu din 2022 al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din România arăta că există 7,8 milioane de utilizatori de jocuri în țara noastră. În timp ce femeile preferă să se joace pe telefon mai mult, bărbații preferă jocurile pe calculator și cele pe consolă.

Directorul PlayStation spune însă că în acest moment, procentul de români care se joacă a ajuns la aproape 50% din populația țării, „ceea ce este un număr mare”.

În comparație, un studiu din SUA al Asociației pentru Software de Divertisment arăta că 212,6 milioane de americani jucau jocuri, echivalent cu 65% din totalul populației.

PlayStation este cea mai populară consolă de jocuri din România și din lume, în fața Xbox de la Microsoft și Switch de la Nintendo.

Gamingul, boom de pandemie

Pandemia a fost un boom pentru sectorul de gaming, iar la nivel planetar, acesta a depășit 200 de miliarde de dolari în 2022, conform companiei de analiză Brainy Insights.

La nivel global, 3 miliarde de oameni se joacă jocuri în acest moment, conform aceleiași surse. Aceasta estimează că în 2032, gamingul va depăși 473,5 miliarde de dolari.

În România au studiouri unii dintre cei mai mari producători de jocuri din lume, precum Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft sau Gameloft.

Activision Blizzard tocmai ce a fost preluată de Microsoft în acest an cu 68,7 miliarde de dolari, cea mai mare tranzacție din domeniul jocurilor video.

Film după God of War?

Dincolo de jocuri, dar legat de acestea, Jorge Huguet nu exclude posibilitatea ca în viitor Sony să realizeze un film după jocul God of War, unul dintre cele mai populare pe consolele sale.

Conform VGChartz.com, seria God of War s-a vândut în 69,5 milioane de exemplare de-a lungul timpului, din care 23 de milioane jocul lansat în 2018 și 11 milioane de copii pentru God of War: Ragnarok, lansat în noiembrie 2022.

Despre toate acestea a vorbit Jorge Huguet, într-un interviu online, pentru publicul Libertatea.

Sentimentul de fericire din România

Libertatea: Care este primul lucru care vă vine în minte când auziți de România?

Jorge Huguet: Este o întrebare foarte bună. Am venit în România de multe ori cu echipa, noi din Madrid coordonăm 15 țări, din Adriatica, Balcani și zona Mediteranei. Primul lucru care îmi vine în minte este sentimentul de fericire, românii sunt oameni pozitivi și cu energie bună!

– Cât de mare este piața de gaming din România? Câte console de gaming se vând anual și câte jocuri? Și care este valoarea pentru ambele piețe?

– Nu putem da informațiile pe fiecare țară, dar pot să-ți spun că România este o piață foarte importantă pentru noi în regiune. Regiunea crește mult, iar România este pe acest val de creștere.

Avem o bază foarte bună de fani. Ce pot să spun este că în România oamenii iubesc să se joace cu familia, joacă multiplayer local (împreună în același spațiu, pe același device), așa că este o țară mai socială în privința gamingului și a consolelor. Românii joacă împreună, ca o activitate socială, de familie. Iar acest lucru este foarte bun, pentru că putem face oamenii mai fericiți și familiile mai unite. Părinții și copiii pot vorbi despre diverse lucruri în timp ce se joacă.

Eu am doi copii, un băiat are 19 ani, iar fata are 16 ani, și este foarte dificil să vorbesc cu ei. Așa că jocurile video sunt o legătură foarte bună pentru a discuta.

– Câți utilizatori de PlayStation are Sony în România, combinând aici PS4 și PS5?

– Sunt foarte mulți fani ai brandului, ai consolelor noastre. Există studii ale Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din România și poți găsi mai multe informații acolo. Ce pot să vă spun este că în jur de 50% din populația României joacă jocuri, ceea ce este un număr foarte mare.

– Asta înseamnă 10 milioane?

– Aproximativ. Aici vorbim de orice fel de jocuri, pe telefon, calculator, console etc.

Jorge Huguet, PlayStation

„Gamerii vor avea tot mai multe opțiuni”

– Sony este una dintre cele mai mari companii de jocuri video din lume, dar nu are o prezență mare în România, o țară în care sunt deja prezente companii precum Electronic Arts, Ubisoft, Gameloft, Blizzard. Când va deschide Sony un studio de gaming în România?

– Avem în București echipa care manageriază zona Balcanilor și suntem foarte bucuroși pentru asta. România este foarte importantă pentru Sony. Este important pentru noi că ecosistemul de studiouri de jocuri video din România crește.

– Ce părere aveți despre marile fuziuni și achiziții de pe piața de gaming din ultimii ani? Am văzut cum Microsoft a cumpărat Activision Blizzard și Bethesda, Sony a cumpărat Bungie, am văzut că Tencent a făcut mari achiziții străine. Vor avea gamerii mai puține opțiuni?

– Nu cred, cred că industria se află într-un moment foarte vibrant. Marile companii investesc în acest sector, industria crește mult, așa că pentru mine, acest lucru înseamnă că acum consumatorii vor avea mai multe opțiuni. Sunt multe feluri de jocuri, crește și sectorul sporturilor electronice, cu tot ce este legat de youtuberi și influenceri, așa că eu cred că suntem într-un moment foarte bun pentru gaming.

– Am văzut, de asemenea, în ultimii ani, ascensiunea jocurilor în cloud, Nvidia și Google lansând servicii online. În acest moment, oamenii pot cumpăra un televizor LG sau un Android TV și pot juca jocuri fără a avea nevoie de o nouă consolă. Este acesta viitorul jocurilor?

– Nu știu, ca să fiu sincer. Cred că sunt multe opțiuni, nu doar una. Așa că este foarte probabil să avem experiențe diferite ca și consumatori. Asta înseamnă că putem avea tot mai mulți consumatori din întreaga lume. Iar acesta este un element-cheie pentru industrie, de a aduce miliarde de consumatori și nu există doar un singur mod de a face asta.

Industria vrea noi jucători, dar cei vechi, fanii, nucleul, nu vor fi abandonați. Studiourile noastre fac jocuri foarte bune, uitați-vă la Horizon, God of War, ne concentrăm pe gamerii-nucleu, cei clasici. Ei sunt extrem de importanți pentru noi și pentru viitorul nostru.

Urmează un film după God of War?

– În ultimii 10 ani am asistat la un salt mare în ceea ce privește calitatea video pentru jocuri. Avem, de asemenea, o mulțime de filme realizate după jocuri, precum Super Mario, Forza, Warcraft. Când vom vedea un film God of War?

– Wow! Nu știu, dar lucrăm să translatăm proprietățile noastre intelectuale în alte genuri media, fie că e vorba de seriale sau filme. Așa că de ce nu? Compania lucrează la folosirea acestora pentru a ajunge la cât mai mulți consumatori în alte moduri. Scopul nostru e să ajungem la miliarde de consumatori, fie că este vorba de console sau alte produse.

– Chiar și Sony a făcut un serial The Last of Us cu HBO și un film Uncharted.

– Da, am făcut și filmul Gran Turismo, nu știu dacă l-ai văzut, eu personal îl iubesc. Iubesc mașinile și cred că este un film bun. Tot ce facem este cu calitatea Sony, pe care încercăm să o transpunem în orice.

„Cel mai bun moment să cumperi o consolă este acum”

– O întrebare despre prețuri. În anii pandemiei am văzut o creștere mare a gamingului, deoarece oamenii erau blocați acasă. Dar am asistat și la o creștere abruptă a prețurilor pentru consolele video sau plăci grafice. De asemenea, în momentul de față, PS5 este încă mai scump decât era PS4 în același moment al ciclului său de viață. La ce ar trebui să se aștepte gamerii în ceea ce privește prețurile?

– În mod normal nu comentăm despre prețuri, dar pot să-ți spun că acest sezon de Crăciun probabil va fi cel mai bun din istoria companiei. Acest lucru înseamnă că clienții apreciază că noi suntem buni pentru ei, prin calitatea și experiențele oferite. Avem jocuri extraordinare, Horizon, God of War, acum și Spiderman 2, care a fost lansat în urmă cu câteva săptămâni și are deja un succes mare. Au fost vândute 2,5 milioane de jocuri în întreaga lume în prima zi.

Avem GT, avem inovații pe partea de realitate virtuală, avem Acces Controller (o manetă proiectată pentru persoanele cu dizabilități – n.r.), am încercat să aducem cât mai mulți oameni să experimenteze. Facem totul pentru fanii și consumatorii noștri, iar ei văd asta.

Dacă în timpul pandemiei, prețul unei console PlayStation 5 era de 4.000-5.000 de lei în România și se găseau greu, acum, în timpul promoțiilor de Black Friday și de sărbători, dispozitivul se găsește la 1.999 de lei.

„Jocurile fac oamenii mai fericiți”

– Ce este atât de important și nu am întrebat, dar trebuie menționat?

– Regiunea Balcanilor crește foarte mult și acest lucru se simte. România conduce creșterea din zonă, cred că asta este cel mai important. Acest lucru înseamnă că românii vor fi mai fericiți în viitor. Ne place să facem oamenii fericiți, să se joace cu familiile și prietenii lor. Jocurile fac oamenii mai fericiți.

Cine este Sony

Sony este cel mai mare exportator de electronice al Japoniei. Compania deține, pe lângă divizia care produce consolele PlayStation, mai multe studiouri ce realizează jocuri video.

Concomitent, Sony este proprietarul Columbia Pictures, unul dintre cele mai mari studiouri de filme de la Hollywood, și este și unul dintre cele mai mari studiouri de muzică din lume prin Sony Music.

De asemenea, este unul dintre cei mai mari producători de televizoare, echipamente audio și camere foto-video la nivel global. În fine, grupul japonez este și unul dintre cei mai mari producători de senzori foto, aceștia găsindu-se pe telefoane precum iPhone.

La nivel global, Sony a avut în ultimul an financiar venituri totale de 86,84 de miliarde de dolari și un profit net de 7,05 miliarde de dolari.

Sony are de înfruntat un proces de 7,9 miliarde de dolari în Marea Britanie, fiind acuzată într-un proces colectiv de creșterea prețurilor prin intermediul PlayStation Store, conform Reuters. Compania a fost dată în judecată în numele a 9 milioane de clienți din Marea Britanie.

