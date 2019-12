De Adrian Cochino,

Mii sau zeci de mii de italieni se strâng odată la câteva zile, de două săptămâni și jumătate încoace, în câte un oraș al țării. Pe pancarte: mesaje și multe imagini cu sardine. Sloganul lor preferat: ”Bologna non si lega!” sau ”Genova non si lega!”, după loc.



Traducerea ar fi ”Bologna nu se supune!”, dar este și un joc de cuvinte după numele partidului de extremă-dreapta Lega (Liga), condus de Matteo Salvini, fost ministru de interne și vicepremier, aflat acum în opoziție, dar foarte popular în Italia.

Iar oamenii ieșiți în stradă contestă chiar politicile lui Salvini, omul cu un virulent discurs împotriva refugiaților, personaj eurosceptic și populist, admirator al lui Vladimir Putin, care s-a grăbit să împrumute sloganul lui Trump pentru a decreta sus și tare: ”Italienii în primul rând” – ”Prima gli italiani”.

Presa europeană a început să relateze pe larg despre manifestații, editorialul The Guardian consideră că această mișcare este răspunsul eficient la avansul populismului în Europa, iar, potrivit unui sondaj Index Research, cei mai mulți italieni consideră că Sardinele sunt cea mai mare amenințare la adresa lui Salvini.

Patru tineri italieni, patru prieteni, necunoscuți până acum publicului, au pornit acest val de manifestații anti-populiste: Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni și Andrea Garreffa.

Iar Garreffa relatează acum pentru Libertatea cum a început totul.

Exclus din guvernarea centrală dusă alături de Mișcarea 5 Stele după ce chiar el a încercat să prăbușească coaliția, Salvini speră acum să câștige regiunile – a luat deja Umbria în octombrie – apoi să se întoarcă în glorie la Roma, eventual, după anticipate.

De aceea, prima manifestație a Sardinelor a avut loc la Bologna, capitala regiunii Emilia-Romagna, un vechi bastion al stângii pe care Liga îl contestă cu șanse serioase la alegerile regionale din 26 ianuarie 2020.

”Matteo Salvini a anunțat că vine la Bologna pe 14 noiembrie împreună cu Lucia Borgonzoni, candidata Ligii la alegerile din 26 ianuarie. Ultima oară când Salvini venise aici pentru un eveniment politic, în Piazza Maggiore, piața centrală, anunțase că a strâns 100.000 de oameni, ceea ce e matematic imposibil”, spune Garreffa.



”De data aceasta a venit într-o sală de sport, unde încap maxim 6.500 de oameni. Și ne-am gândit că și noi am putea să strângem 6.000 de oameni în piață, pentru a oferi o idee despre cât spațiu ocupă o astfel de manifestație. În cele din urmă, ne-am strâns, potrivit unor estimări, între 12.000 și 16.000 de oameni”, adaugă el.

Bătălia, spune Garreffa, a fost deci în primul rând cu Fake News, cu știrile false promovate. ”Apoi, am vrut să aducem discursul politic spre chestiuni reale, care se adresează creierului, și nu doar instinctului”, mai spune el.

A fost și o dorință de organizare a unei opoziții pașnice față de politicianul populist, în condițiile în care în trecut, Salvini fusese întâmpinat în Bologna cu proteste uneori violente, care îi accentuau un rol de victimă pe scena politică.

”Mesajul a fost clar: Nu poți veni aici să spui minciuni despre numărul de oameni, nu poți să spui că toți sunt de acord cu tine, ceea ce e tipic pentru populism, nu poți să spui că oamenii au fost violenți”, concluzionează Garreffa.

Există o explicație pentru imaginile cu sardine care au luat cu asalt piețele și rețelele sociale în Italia cu ocazia manifestațiilor sau flashmob-urilor.

”Ne-am gândit la sardine pentru că sardinele dintr-o cutie sunt aproape una de alta. Ideea era să fim mai aproape unii de alții pentru a redescoperi că suntem parte a unei comunități, să ne uităm în ochii celorlalți, și nu să fim la un birou, unde primim mesaje politice prin rețelele sociale”, spune tânărul activist.



În treacăt fie spus, rețelele sociale s-au dovedit a fi foarte folositoare pentru Matteo Salvini, un abil comunicator, care a umplut Twitter-ul și Facebook-ul cu mesaje populiste și naționaliste virale împotriva refugiaților, dar și, mai mult sau mai puțin subtil, a migranților din interiorul UE care ”creează probleme” în Italia.

Politicianul, care are aproape patru milioane de urmăritori pe Facebook, a zâmbit toată vara în poze și clipuri de pe plajele italiene, a atacat refugiați, politicieni, țări europene.

Sau și-a făcut un selfie cu o ceașcă de espresso, nu neapărat o fotografie reușită, dar una care i-a adus oricum 23.000 de like-uri.

De aceea probabil, Garreffa insistă pe chestiunea rețelelor sociale.

”Acesta este de fapt al treilea punct pe care vrem să îl promovăm. Ideea ar fi să mai ieșim din lumea virtuală și să ajungem în cea reală. Cea în care bătăliile politice sunt luptate”, spune activistul.

După Bologna, o altă manifestație de succes a avut loc la Modena. Mii de oameni au cântat în piața centrală ”Bella Ciao”, imnul anti-fascist.

