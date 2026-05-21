Nu ar fi funcționat frânele de siguranță

Radu Dorobanțu, inspectorul șef ISCIR București, a precizat că nu au funcționat frânele de siguranță, după ce un lift, în care se aflau 7 persoane, s-a prăbușit în incinta Palatului CFR, unde se află sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI). Cabina ascensorului s-a oprit la subsol, unde este montat un tampon de siguranță.

„A căzut de la etajul 4 și se pare că nu au funcționat frânele de siguranță, tamburii aceia care trebuiau să se blocheze. Nu știu să vă spun de ce. Trebuie făcută o expertiză pentru a vedea mai exact. O să dăm publicității un raport după ce colegii mei termină tot ce este aici”, a precizat Radu Dorobanțu.

Liftul a căzut 4-5 etaje. „A căzut în puțul liftului, la subsol, și s-a oprit în tamburul de siguranță. (…) A căzut 4 etaje, cinci maxim. Vreo 10 metri…”, a mai adăugat el.

Reprezentanții firmei care a făcut revizia susțin că liftul din Palatul CFR nu a căzut

Firma care a făcut revizia se numește Kronlift. Pe 20 mai, lucrătorii trimiși la Palatul CFR au efectuat revizia anuală, la termen, și au completat lista de verificări și încercări pentru un lift cu sarcină maximă de 800 de kg, cel implicat în incidentul din 21 mai.

În timpul reviziei, reprezentanții Kronlift au decis că trebuie înlocuită o piesă, întinzătorul de greutate pentru limitatorul de viteză. Un specialist consultat de Libertatea a explicat faptul că, odată cu înlocuirea întinzătorului, cel mai probabil a fost schimbat și cablul acestuia, dar nu e vorba despre vreun cablu care susține efectiv greutatea liftului. Prețul pentru înlocuirea întinzătorului, conform facturii, este de 4.454,11 lei, din care 773,03 TVA.

Conform fișei de verificare, echipa care a efectuat revizia a bifat ca fiind conforme toate cele 31 de componente supuse testelor. În același timp, documentele consultate de Libertatea arată că s-a făcut un referat pentru înlocuirea întinzătorului.

Libertatea a solicitat un punct de vedere de la firma care a efectuat revizia.

„Ascensorul a trecut de stația parter și în astfel de situații sunt sisteme de siguranță la lift care îl opresc cât se poate de repede. Cabina liftului funcționează pe o traiectorie ghidată, nu e așa, în cădere. Iar pe calea de rulare există niște sisteme care opresc liftul în așa fel încât să nu se strivească la coborâre de partea de jos a puțului liftului. Iar dacă liftul depășește stația cea mai de jos, se poate întampla să se oprească mai brusc, dar asta nu înseamnă că a căzut liftul, ci pur și simplu au intervenit sistemele de securitate pentru a opri liftul în timp util. Deci, liftul nu a căzut în gol.”, a spus reprezentantul Kronlift.

Kronlift e o firmă din București înființată în 2011, care are punct de lucru și în Constanța și care, din februarie 2026, este în concordat preventiv.

Avea cablurile schimbate cu o zi înainte de incident

Liftul care a căzut în gol joi, 21 mai, în clădirea Ministerului Transporturilor avea cablurile schimbate cu o zi înainte de accident. Lucrările au fost efectuate de compania care asigura mentenanța lifturilor.

Grup Exploatare și Întreținere (GEI) Palat CFR S.A, companie de stat aflată sub autoritatea directă a MTI, a confirmat lucrările de schimbare a cablurilor de tracțiune la liftul care s-a prăbușit.

„În cursul zilei de ieri (20 mai 2026 n.r.), la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune. Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare conform normelor în vigoare.”, a transmis societatea care administrează clădirea Palatului CFR.

Toate ascensoarele din incinta Palat CFR sunt oprite

După producerea incidentului au fost luate mai multe măsuri. Toate ascensoarele din incinta Palatului CFR au fost oprite şi vor fi supuse unor verificări.

„În prezent, s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite imediat de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite. Directorul General a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică”, potrivit GEI Palat CFR S.A.

„Siguranța angajaților și a vizitatorilor din Palatul CFR este prioritatea noastră. Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale”, a precizat Vlad Secăreanu, directorul general al companiei.

De asemenea, Ministerul Transporturilor a transmis că s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Cinci persoane au fost transportate la spital

În momentul producerii incidentului, în lift se aflau șapte persoane, doi bărbați și cinci femei. Cinci persoane au fost transportate la spital:

bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior;

femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior;

femeie 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng;

femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare;

⁠- femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei).