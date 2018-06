Aleșii locali spun că merg la conferințe anuale internaționale, summit-uri fel de fel, târguri de turism și ”negocieri de colaborare”. Unii sunt mai sinceri, așa că am ajuns în fața unor deplasări la Festivalul cafelei și Festivalul Gongului din Vietnam, la Festivalul Popoarelor din Italia, Ziua Liliacului într-o zonă turistică din Serbia sau o săptămână la sfârșit de primăvară în Grecia. O deplasare care a mobilizat aproape jumătate din administrația locală a fost, însă, crema: un turneu de trei săptămâni în Asia, organizat de Asociația Municipiilor din România, condusă de Robert Negoiță.

Raportat la bugetele locale și județene, banii care se duc pe turismul internațional nu sunt mulți. Sumele variază de la câteva mii de lei la câteva zeci de mii de lei pentru fiecare mini-excursie și acoperă bilete de avion, cazare și diurnă. Întrebarea este, însă, alta. Cu ce se întorc aleșii locali din deplasările externe, dincolo de impresii și suveniruri pentru prietenii care n-au norocul de a lucra în administrație? Răspunsurile au fost aproape trase la xerox. Discuții, posibile colaborări, schimb de cărți de vizită. Ceva concret, însă, nu există. Și o recunosc chiar aleșii plimbați pe bani publici peste mări și țări. Ei rămân, totuși, cu amintirea unui concediu gratis.

Teoria orașelor înfrățite

Înfrățirea cu diverse orașe de pe mapamond e un trend în plină ascensiune. Aproape toate oraşele din România au câte un frate prin Europa, Africa sau alt continent. În teorie, înfrățirea ajută la proiecte comune, la dezvoltare, la schimburi de experiență care să se concretizeze cu ceva și pentru comunitatea locală. În realitate însă, nu vedem infrastructura din afară și la noi, nu vedem un sistem de sănătate ca în străinătate, nu vedem parcări inteligente sau softuri informatice funcționale, așa cum e în srăinătate. Dar nu rezultatele contează pentru aleșii locali, ci vizitele în sine. De exemplu, cinci angajați ai Primăriei Piatra Neamț s-au văzut ocupați cu frații lor din Bergrama, Turcia. Au participat acolo la Zilele Orașului, au mers pe banii fraților, dar au încasat diurna de 3.506 lei. Și tot la Neamț, primarul și secretarul municipiului au mers și ei la alți frați din Kiryat Malaki, Israel, și au cheltuit 7.731 de lei.

Consilierii locali din Pitești, în frunte cu viceprimarul, au ales, în 2017, Serbia. Zilele Orașului-frate Kragujevac a mobilizat cinci angajați ai Primăriei Pitești pentru o vizită de curtoazie. Brașovul s-a orientat către Israel, iar șapte consilieri și angajați ai Primăriei au cheltuit 66.500 de lei în Rishon le Zion.

Angajații din Primăria Focșani au vizitat de două ori, anul trecut, orașul Majdanpek din Serbia. În septembrie, de zilele orașului, norocoase au fost opt persoane, deplasare care a costat 1.578 de lei. Primarul n-a ratat nici el orașul sârb, căci în perioada 28 aprilie-2 mai, a mers chiar el acolo, la “Ziua Liliacului”, când a și înfrățit Focșaniul cu Majdanpekul. Șase persoane, patru zile, 5.952 de lei. Vara, același primar a mers și în Tivoli, în Italia. Alt oraș înfrățit.

Iar primarul Cristi Valentin Misăilă nu vede nimic nelalocul lui. Ne-a spus că n-a fost decât în două deplasări în străinătate. ”În Italia și în… în trei am fost, scuze. Am răspuns unor invitații”. Focșaniul e înfrățit și cu Majdanpek, și cu Tivoli. Iar vizitele acolo par copiate la indigo. Ce a făcut în Serbia? ”Întâlniri, discuții, manifestările cultural-artistice, vizităm obiective importante”. Și așa a vizitat o mină pentru extragerea cuprului, în numele focșănenilor. Numai că Focșaniul nu e un oraș minier. Ce a rezolvat, totuși, acolo? ”Se întrevăd proiecte comune”, spune el, cu mândrie. Un schimb de experiență între liceeni. L-am întrebat, apoi, ce a făcut în Italia. ”Întâlniri, am participat la manifestări cultural-artistice, cultură culinară”. Adică vă plimbați pe bani publici? ”Nu m-am plimbat doar pentru un sejur turistic, am avut foarte multe de învățat din fiecare. Am învățat cum își respectă concetățenii, cum își păstrează tradițiile”, ne-a spus el.

Festivalurile au trecut granițele

Obișnuiți să vedem titluri pompoase pentru fiecare deplasare externă, aproape că am făcut ochii mari când am ajuns la Gorj. O onestitate frapantă. Vicepreședintele, un consilier județean și un salariat au mers, în primăvara anului trecut, până în Vietnam să promoveze Gorjul. Era în desfășurare Festivalul Cafelei și Festivalul Gongului, în Buon Ma Thuot, regiunea Dak Lak și, desigur, oficialii din Gorj aveau motive serioase să fie acolo. Au promovat regiunea, tradițiile, portul popular și meșteșugurile locale. Apoi și-au dat seama că vietnamezii sunt cunoscători și chiar iubitori de Eminescu. Și nu doar atât. ”Ei produc cauciuc, noi avem fabrică de cauciuc. Ei produc cafea, noi suntem băutori de cafea”, ne-a spus domnul Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Nu și el însuși, dar cafeaua din Vietnam i-a plăcut. Și i-a mai plăcut ceva. ”Dimineața, la 7.00, erau în curtea școlii toți copiii și profesorii și au început cu imnul, fac asta în fiecare luni, după care jumătate de oră făceau sport, înainte de a intra la ore”. Cât despre rezultatele efective ale vizitei, prea puțin clar dacă se va materializa în vreun fel. ”Este posibil. Au existat discuții, dar să spun la momentul ăsta că deja s-au demarat anumite lucruri, nu. Trebuie să existe un început”. Iar începutul a costat 13.564 de lei din bugetul CJ Gorj.

Șapte angajați ai Primăriei Ploiești au vrut în Grecia. Așa că Festivalul Cultural Thriasio, din suburbiile Atenei, i-a făcut să dea aproape 21.000 de lei din bugetul local pentru vizita acolo.

Aleșii județeni din Tulcea au preferat Ucraina. Președintele și vicepreședintele Consiliului Județean, alături de trei angajați, au mers, la sfârșit de mai, la Festivalul Primăvara dunăreană, desigur, în Izmail.

La Primăria Pitești , angajații sunt răsplătiți cum se cuvine. Primarul a mers însoțit de un coleg la Festivalul Daliilor din Olanda, dar și în Grecia, alături de viceprimar și alți doi colegi, pentru a promova Simfonia Lalelelor. Constantin Cornel Ionică n-a rezistat fără o vizită și la vecinii de peste Prut, așa că a mers și în Chișinău, la hramul orașului. A lăsat, totuși, o deplasare tentantă pentru viceprimar. Laurențiu Marian Zidaru s-a dus la Fatima, în Portugalia, la un Congres Internaţional de Turism Religios şi Pelerinaj. Pe toate deplasările externe din 2017, din bugetul local s-au cheltuit 58.755 de lei.

Petrache, o săptămână de vis în Grecia

Consiliul Județean Ilfov a dat, în 2017, 172.000 de lei pentru deplasările externe. O alegere interesantă a făcut chiar președintele Consiliul Județean Ilfov: Grecia. Marian Petrache a luat cu el trei colegi și a stat, la sfârșit de primăvară, o săptămână pe malul Mării Egee, lângă Salonic. L-am întrebat de ce a mers acolo. ”Spuneți-mi care e interesul și vă răspund”. Și-a amintit, probabil, că vorbim despre cheltuirea banului public, așa că a revenit. ”A fost vorba de o înfrățire și de un parc științific pe care l-am văzut”, ne-a spus Marian Petrache, amintind de parcul științific de la Măgurele.

Cum primăvara vremea e numai bună la greci, președintele CJ Ilfov a ținut să mai precizeze un lucru. ”N-am fost la plajă. Culmea, m-am întors și mai devreme că am căpătat o boală și a trebuit să mă întorc mai devreme. Dacă aveam de gând să mă plimb, să fac vacanță, mă duceam și eu în altă parte. Căutam și eu una mai frumoasă”. Ne-am lămurit. Reprezentanții județului Ilfov au mers la greci, au discutat, au mâncat produse tradiționale și au plecat cu impresii. ”Vino la Consiliu, o pun pe Monica să-ți dea toate detaliile și te lămurește. Mi se pare că întrebările tale sunt cu tentă și nu vreau să mai răspund la ele”.

From Asia, with love

Cea mai consistentă deplasare a fost în Asia. 13 primării s-au mobilizat, prin Asociația Municipiilor, să facă un mic turneu în China, Coreea și Japonia. În interese economice, zic ei. În realitate, vorbe în chineză și prilej de relaxare pe banii contribuabililor, timp de 18 zile. Lista aleșilor norocoși: Mircea Hava (Alba Iulia), Ovidiu Teodor Crețu (Bistriţa), Constantin Toma (Buzău), Daniel Drăgulin (Călăraşi), Costin Răsăuțeanu (viceprimar Constanţa), Mircia Muntean (fost primar Deva), Cristi Valentin Misăilă (Focşani), Florin Tiberiu Iacob Ridzi (Petroşani), Kerskeneyi Gabor (Satu Mare), Adrian Mocinoiu (Slobozia), Mircia Gutău (Râmnicu Vâlcea), Dan Tudorache (Sector 1) și, desigur, Robert Negoiță (Sector 3).

Fiecare primărie participant a scos din buget cam 20.000 de lei pentru mini-turneul asiatic. În plus, Asociația Municipiilor a dat încă 37.457 de lei pe ”servicii de transport local internațional Tokyo – Seul – Beijing”, conform SEAP (sistemul de achiziții publice).

Impresiile post-călătorie au fost, însă, la înălțime. ”A fost o întâlnire extraordinară. Am schimbat cărți de vizită. Nu s-a concretizat în niciun fel”, ne spune, sincer, primarul din Râmnicu Vâlcea. Mircea Gutău spune despre el că e ”un om umblat”. Că a văzut toată lumea. Ca atare, nu are nevoie de primărie să-l plimbe prin străinătate.

A fost, totuși, impresionat de Japonia. ”Toată ziua, prin oraș, nu vezi niciunul că stă la cârciumă”. Bine, dar pentru vâlceni ce ați adus?, l-am întrebat noi. O idee inspirațională. ”Într-un parc, erau peste 200 de persoane, în general femei, care aveau un fel de șorț pus pe ele, pe care scria ”voluntar”. În față aveau forfecuța și câteva buzunare în fața șorțului. Și fiecare avea câte un rond de flori. În jumătate de oră au curățat, au tăiat, au luat resturile și au plecat Avem un parc foarte frumos lângă catedrală, am găsit niște persoane să se implice să facem și noi asta”.

Altfel, nu vrea să ia tot ce e în Japonia și să aplice în Râmnicu Vâlcea. Dar a meritat deplasarea în Asia doar pentru asta. Pentru că, spune el, un primar trebuie să vadă și cum e în alte părți ca să poată să aplice și la el în oraș. ”A trecut perioada în care să ne batem cu pumnii în piept, să spunem că noi nu ne vindem țara, că noi n-am plecat nicăieri în străinătate și muncim ca robii de dimineață până seara. Dacă vrei să ai un oraș frumos și dezvoltat trebuie să și vezi, să ai cu ce compara. Dvs dacă vreți să aplicați ceva ce e în Canada și n-ați fost niciodată în Canada, ați putea aplica? Nu, că n-ați fost acolo”. N-am fost, e adevărat, dar nici primari nu suntem.

Dincolo de exotismul din aceste deplasări, fenomenul e mult mai amplu. Fiecare primărie și fiecare Consiliu Județean trimite anual oameni în străinătate. Nu doar aleșii, ci și funcționarii publici sau simpli angajați. Prime și concedii mascate pe bani publici. Iar unele județene sunt chiar darnice. Mai jos, câteva exemple, pentru a releva amploarea fenomenului.

Primăria Arad

Consiliul Județean Iași

Consiliul Județean Tulcea

Consiliul Județean Călărași

