EXPERIMENT Libertatea. Cum e mai ieftin să cumperi: din magazin sau online? Diferențe mari de preț la medicamente

Coșul minim costă 681 de lei în varianta achiziției din magazin, și 667 de lei în cazul cumpărării acelorași produse online.

Fără pretenția unui studiu statistic, am analizat nevoile de bază ale unei familii cu doi adulți și doi copii.

În funcție de situația specifică a fiecărei familii din țară, prioritățile și nevoile pot fi mult diferite. Spre exemplu, cheltuielile cu medicamentele pot fi mult mai mari în cazul unei familii în care există persoane în vârstă sau cu boli cronice, în vreme ce lista de cumpărături poate fi total diferită pentru o familie din mediul rural față de una din mediul urban.

Ce prețuri am comparat și de unde

Am comparat prețurile unor produse identice, iar atunci când ele nu erau comercializate în ambele locuri, am comparat prețurile unor produse de o calitate similară. Concomitent, am exclus mărcile proprii, care nu se găsesc în altă parte.

Ca referință pentru magazinele fizice, am ales lanțul Carrefour, care deține atât hipermarketurile omonime, cât și magazine de proximitate sub brandurile Carrefour Market și Carrefour Express.

Prețurile de aici pot să difere față de cele din alte mari lanțuri de retail, precum Kaufland, Auchan, Lidl, Profi, Penny sau Mega Image. De asemenea, trebuie luat în calcul că în orașele mici sau în mediul rural nu există toate aceste lanțuri de retail, astfel că gama de opțiuni este mai mică.

În cazul magazinelor online, la momentul comparării prețurilor, cele mai mici prețuri erau pe platformele de livrare Freshful și Sezamo.

Mai ieftin la supermarket

În cazul alimentelor de bază, costurile sunt mai mari pentru cumpărăturile online față de cele din magazinele fizice, deoarece marii retaileri, precum Carrefour, au o varietate mai mare de produse și negociază cu producătorii cantități mai mari, pentru care pot primi prețuri mai mici.

Astfel, în cazul unei familii formate din doi adulți și doi copii, necesarul alimentelor de bază pentru o săptămână costă aproximativ 388 de lei într-un hipermarket și 392 de lei, dacă e comandat online, caz în care se adaugă și transportul.

În cazul legumelor și fructelor, cumpărăturile realizate în cazul lanțurilor de magazine sunt mai ieftine, în vreme ce, în cazul produselor de menaj și îngrijire corporală, costul total este aproximativ la fel.

Datele mai arată că, la ora scrierii articolului, aceleași produse costau cu 7,5 lei mai mult pe site-ul Carrefour sau dacă ar fi comandate prin Bringo decât dacă ar fi fost luate din magazin, în condițiile în care majoritatea prețurilor de pe site sunt la fel ca în hipermarket (la 54 de produse din 63).

Cine dorește însă să facă economii substanțiale poate urmări constant site-urile platformelor online de cumpărături, deoarece, pot să apară la un moment dat promoții cu reduceri mari. Spre exemplu, la anumite intervale de timp, eMag oferă vouchere de 20% reducere la detergenți.

De asemenea, și în lanțurile de hipermarketuri există anumite zile cu promoții la raft, în vreme ce pentru anumite produse, precum cele de panificație/patiserie, există reduceri masive după ora 8 seara.

Prețurile pot diferi extrem de mult de la o zi la alta.

Diferențe mari la medicamente

Cele mai mari diferențe există în cazul medicamentelor, unde prețurile din online sunt cu 20-30% mai mici față de cele din farmacii. În acest caz, cea mai bună soluție este achiziția online, cu ridicare dintr-o farmacie apropiată. Inconvenientul poate fi că uneori durează și câteva zile până când comanda ajunge la acea farmacie.

În momentul comparării prețurilor, cele mai mici prețuri la medicamente au apărut pe site-ul Dr. Max, însă au mai fost analizate și alte lanțuri, precum Farmacia Tei.

De asemenea, diferențe mari în favoarea cumpărăturilor online apar în cazul rechizitelor pentru copii.

În privința animalelor de companie, cele mai ieftine produse dedicate lor sunt comercializate online, pe site-uri precum Petmax.ro, Novapet.ro sau Novafood.ro.

Cum arată prețurile comparate

Variabila transportului

Trebuie însă luat în calcul și costul transportului, care variază puternic în funcție de comportamentul de consum al fiecărei familii.

Astfel, în cazul produselor de pe Freshful sau Sezamo există și costuri cu firma de curierat care vi le aduce acasă, iar dacă faceți de mai multe ori comenzi, atunci e posibil ca valoarea transportului să depășească economiile făcute din prețurile mai mici.

Există însă și livrarea gratuită, pentru cei care au abonament Genius la eMag. Pentru cei fără abonament, costul este de 15 lei, plus o extrataxă de 20 de lei, în cazul în care comenzile sunt sub 150 de lei, conform site-ului companiei.

La primele două comenzi, Freshful oferă o reducere de 20% la tot coșul și livrare gratuită.

La Dr. Max, livrarea este gratuită în farmaciile din rețea de unde clientul vine și își ridică ce a comandat. În caz contrar, trebuie să achite un tarif de 10,9 lei, plus o taxă suplimentară de un leu pe fiecare kilogram în plus. Pentru comenzile de peste 200 de lei, transportul este inclus.

De asemenea, la Famacia Tei, livrarea costă între 10 și 15 lei. Ea este gratuită la ridicarea personală din unitățile companiei.

Transportul costă însă și în cazul achiziției din hipermarketuri, fie că e vorba de costul transportului public sau al carburantului, în cazul deplasării cu mașina personală.

Ce mai arată calculele

Datele arată că pentru o familie cu doi copii, nevoile stringente pe o lună sunt de 2.668 de lei, în contextul în care salariul minim în România este de 3.300 de lei brut, adică 2.080 de lei net.

Din 1 iulie, el ar urma să crească la 3.700 de lei brut, adică 2.217 lei în mână.

Ce nu este inclus

În aceste calcule nu sunt incluse însă multe alte cheltuieli, importante pentru o familie:

– Cheltuielile de locuire, precum rata la locuință (aproximativ 2.000 de lei pe lună la dobânzile de azi) sau chiria (între 1.500 și 2.000 de lei pe lună, în funcție de numărul de camere)

– Cheltuielile cu utilitățile, precum întreținere, căldură, curent electric, abonament la internet și telefonie

– Cheltuieli pentru haine, încălțăminte, cărți, film, teatru sau ieșit în oraș

– Cheltuieli cu electronice și electrocasnice, precum rate pentru telefoane, televizoare, mașini de spălat, frigidere etc.

– Cheltuielile pe care le are o familie cu transportul, fie abonamente la transport în comun, fie cele cu carburanții sau ratele la un autoturism

– Impozite și taxe, precum cele pe locuință sau mașină.

Concluzia, în cifre

