„După săptămâni întregi de muncă neobosită a voluntarilor și organizațiilor partenere, Valerie este acum în siguranță și într-o stare bună”, a transmis Kangala Wildlife Rescue. Grupul a adăugat că este „absolut încântat și profund ușurat” că Valerie poate să se revină alături părinții ei adoptivi.

Valerie a dispărut în noiembrie 2023

Dispariția lui Valerie a avut loc în noiembrie 2023, în timpul vacanței proprietarilor ei, Georgia Gardner și Josh Fishlock, în Stokes Bay — o zonă renumită pentru plajele sale spectaculoase, terenurile agricole și vegetația deasă.

Valerie a reușit să evadeze din țarcul ei de la camping și a fugit în tufișuri. Deși cuplul, ajutat de localnici, a căutat-o intens, câinele a rămas de negăsit.

Primele semne că Valerie ar putea fi încă în viață au apărut abia în martie, când au început să circule rapoarte despre posibile apariții ale micuței teckel, inclusiv o fotografie în care se vedeau urechile sale mari printre miriști.

Povestea cățelușei a fost relatată în întreaga lume

Voluntarii de la Kangala Wildlife Rescue au montat camere de supraveghere, capcane și au folosit momeli pentru a o prinde. Deși au surprins-o pe filmări, Valerie a reușit mult timp să scape.

Locuitorii din Stokes Bay sunt mândri de insula lor, care este de șase ori mai mare decât Singapore și mult mai sălbatică – un teritoriu vast unde natura domină, balenele migrează de-a lungul coastelor, iar incendiile de vegetație sunt o amenințare reală. Tocmai această izolare face cu atât mai remarcabil faptul că povestea lui Valerie a captivat întreaga lume.

Publicații precum The New York Times, The Times din Marea Britanie și The Independent au relatat despre aventura teckelului, lăudând „rezistența ei remarcabilă” și menționând cum a supraviețuit printre șerpi și păsări de pradă, purtând în continuare zgarda roz.

„Insula Kangaroo este faimoasă pentru multe lucruri… dar câinii care supraviețuiesc 500 de zile singuri nu sunt ceva obișnuit. Cred că oamenii căutau pur și simplu o poveste bună într-o lume plină de vești triste. Ultimul titlu global despre Insula Kangaroo fusese despre incendiile devastatoare din 2020”, a declarat Louise Custance, o localnică iubitoare de animale.

După aproape 1.000 de ore de muncă voluntară și peste 5.000 de kilometri parcurși în căutarea ei, Valerie a fost capturată cu ajutorul camerelor și capcanelor special amplasate.

„Ultima lună a fost plină de provocări”, a transmis grupul de salvare, „dar suntem extrem de recunoscători tuturor celor care au ajutat la aducerea lui Valerie acasă”.

