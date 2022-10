UPDATE, ora 09:50 Comitetul naţional antiterorist rus a anunțat că incendiul de pe pod a avut loc după ce un camion a fost aruncat în aer.

„Astăzi la ora locală 06:07 pe partea rutieră a podului Crimeii un camion a fost aruncat în aer, ceea ce a dus la incendierea a şapte cisterne feroviare ce se îndreptau spre Crimeea”, a anunțat Comitetul, citat de France Presse, precizând că două secțiuni ale podului s-au prăbușit parțial.

***

Pe rețelele sociale au apărut imagini care arată o garnitură de tren în flăcări, dar și că o parte a podului din secțiunea rutieră s-a prăbușit.

According to data of the russian mass media, „the tank with fuel is on fire.” #Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/krJMi8vthB

Baza says witnesses in Kerch report a fire and explosions in the area of the railroad portion of the Crimean Bridge.https://t.co/u2iXx0t7Am pic.twitter.com/RKLjbChwba