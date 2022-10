În imaginile publicate pe rețelele sociale și de agențiile de presă internaționale se văd mașini arse pe străzile Kievului, în timp ce echipajele de salvare intervin. Exploziile au avut loc în jurul orei locale 8.30, o oră de vârf.

”Opt persoane au fost ucise și 24 rănite în urma districtului Shevchenko, șase mașini au luat foc și peste 15 mașini au fost avariate”, a anunțat Rostislav Smirnov, consilier la Ministerul ucrainean de Interne.

Un atac a avut loc și într-un parc din oraș. Un jurnalist The Wall Street Journal a publicat o înregistrare realizată în parcul Șevcenko din centrul Kievului, pe care îl descrie drept „unul dintre cele mai aglomerate parcuri din oraș”.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the citys busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

În acest context, traficul pe linia roșie a metroului din Kiev a fost oprit. Toate stațiile de metrou funcționează acum ca adăposturi anti-bombe, iar în imaginile publicate de canalul Nexta se văd zeci de oameni care se adăpostesc pe peroanele unei stații de metrou din capitala ucraineană.

Traffic on the red line of the #Kyiv subway has been stopped. All subway stations are operating as bomb shelters. pic.twitter.com/dm5ft0z9ox — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, le-a cerut cetățenilor să rămână în adăposturi.

”Fac un apel la toți locuitorii capitalei: stați în adăposturi în timpul alarmei. Dacă nu este nevoie urgentă, este mai bine să nu mergeți în oraș astăzi. De asemenea, le cer locuitorilor din suburbii să nu meargă astăzi în capitală. Străzile centrale ale Kievului au fost blocate de oamenii legii, serviciile de salvare lucrează”, a scris Klitschko pe Telegram.

Capitala ucraineană nu a mai fost bombardată de la finalul lunii iunie.

