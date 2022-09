Faezeh Hashemi a fost arestată marți seară în estul Teheranului de forţele de securitate „pentru instigare la revolte”.

Hashemi, fostă parlamentară şi activistă pentru drepturile femeilor, are o istoric de înfruntări cu forțele de securitate iraniene pentru presupuse activități „antiguvernamentale”.

În iulie, activista de 59 de ani a fost acuzată instanţele iraniene de propagandă împotriva Republicii Islamice şi blasfemie pe reţelele de socializare.

În septembrie 2012, Hashemi a fost condamnată la 6 luni de închisoare pentru „activități de propagandă împotriva ţării”, după ce s-a referit, într-un interviu, la justiția iraniană ca fiind „hoți care vizează oamenii”.

Tatăl său a fost preşedinte al Iranului în perioada 1989 – 1997. A fost un politician reformist, care a susţinut îmbunătăţirea relaţiilor cu Occidentul.

Demonstrațiile antiguvernamentale, începute pe 16 septembrie, s-au răspândit în peste 80 de orașe din Iran după ce Mahsa Amini, o tânără kurdă de 22 de ani, a murit la spital, la trei zile după ce fusese arestată la Teheran pentru că a încălcat codul vestimentar din Iran.

Tonight in Sanandaj, Kurdistan province, women wave their hijabs and hug as members of the public cheer on the 11th night of nationwide protests in Iran over the death of #MahsaAmini in morality police custody amid an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/g7M06AjIwg