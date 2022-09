Imaginile au fost surprinse la televizor, în direct mai devreme, într-o intersecție din Londra.

Regele Charles pleca de la Westminster Hall către Edinburgh, Scoția, când convoiul său a fost oprit din cauza fanului, înarmat cu ceea ce părea a fi un aparat foto.

Bărbatul a urmărit mașina monarhului timp de aproximativ 100 de metri când a intrat pe șosea, traversând două benzi, pentru a face o poză cu regele.

A royal fan who burst through traffic and charged towards King Charles’ Rolls Royce for a photo was ‘milliseconds’ away from being shot by armed guards, former SAS trooper @bigphilcampion has said. https://t.co/G4Roa1Ur1N