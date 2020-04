De Viorel Tudorache,

Reporterul postului american ABC News, Will Reeve, a intrat în direct

marți la emisiunea ”Good Morning America”, fără pantaloni. S-a așezat pe un scaun și-a reglat camera, dar nu și-a dat seama că își filmează și picioarele.

Reporterul s-a amuzat și el. A postat pe twitter mesajul: ”Am sosit. În cel mai hilar mod posibil!”.

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr