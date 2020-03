De Flavius Toader,

La New York, confirmarea primului caz de infecție cu coronavirus i-a împins pe oameni în magazine.

Inițial, potrivit New York Times, cozile s-au format la farmacii, unde cumpărătorii au golit stocurile de măști, șervețele și geluri antibacteriene.

Daily Mail a scris însă, luni, că americanii s-au îngrămădit și în supermarketuri, în Brooklyn sau Queens.

Panic buying hits NY as 1st coronavirus case is found in NY; shoppers seen scrambling for groceries at supermarkets in NY. Social media videos emerged of people panic buying at a Chinese supermarket in Queens.

Empty shelves seen in grocery stores around NY https://t.co/uUHBCzx2I1 — Nouriel Roubini (@Nouriel) March 2, 2020

Imaginile cu rafturile unor magazine golite, temporar, au apărut în weekend pe rețelele sociale.

În SUA, doi au oameni au murit din cauza coronavirusului și cel puțin 88 de cazuri de infecție au fost confirmate.

În Germania, scrie Deutsche Welle, reprezentanții lanțurilor de supermarketuri au anunțat la rândul lor creșterea volumului de cumpărături, spre finalul săptămânii.

”Am observat creșterea achiziției de mâncare și produse conservate în întreaga țară, așa că am adaptat oferta”, a declarat Kristina Schütz, oficială a grupului REWE, care deține lanțurile de supermarketuri Penny, REWE și Nahkauf.

Wocheneinkauf für meine 88 jährige Mutter: Erbsen und Möhren soll ich mitbringen, hat sie gesagt #Hamsterkäufe #hamsterkauf pic.twitter.com/NFdU7o88KA — Klaus Segatz (@PiratKSegatz) February 27, 2020

Și un purtător de cuvânt al Lidl a confirmat creșterea cumpărăturilor.

Recomandări A murit tatăl Gabrielei Firea. Mesajul transmis de primarul general al Capitalei

Potrivit datelor, germanii își fac provizii de conserve, paste, dar și hârtie igienică și dezinfectanți.

În Germania, numărul cazurilor de infecție a crescut brusc la 150, luni.

Și australienii au intrat în febra cumpărăturilor, de teama coronavirusului, potrivit BBC News.

Woolworths supermarket in Northbridge (Sydney) at 3pm on Monday. In order top left to bottom right: empty shelves including toilet paper, hand wash, tissues and Panadol. pic.twitter.com/MXr1SreH2F — Alison Rourke (@AlisonRourke) March 2, 2020

Dincolo de mâncare, cele mai cumpărate produse sunt cele dezinfectante, hârtia igienică și măștile de față.

Guvernul a insistat că nu este nevoie ca oamenii să își facă provizii, deoarece stocurile magazinelor sunt suficente.

Peste 30 de cazuri de pacienți infectați cu coronavirus au fost confirmate în Australia.

În urmă cu o săptămână, și milanezii au trecut prin febra cumărăturilor, de teama unei carantine, în condițiile în care Italia este una dintre țările cele mai lovite de epidemie.

Teama de o epidemie de coronavirus i-a făcut și pe români să ia cu asalt supermarketurile pentru a-și face rezerve de alimente și alte lucruri necesare în cazul în care izolarea devine necesară.

