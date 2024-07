Accidentul a avut loc în jurul orei 23.30, la intersecția DN1 cu drumul care duce spre Sărata, aproape de Porumbacu de Sus. Din primele cercetări efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat de 49 de ani, din județul Arad, care conducea un TIR, în timp ce se deplasa pe direcția Brașov – Sibiu, ar fi ajuns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau șoferul și alți trei pasageri.

Toți cei patru ocupanți ai autoturismului lovit de camion au rămas încarcerați și la sosirea salvatorilor șoferul, un bărbat de 51 de ani, și soția lui, 50 de ani, au fost găsiți decedați. Fiica lor, 17 ani, a fost descarcerată împreună cu un tânăr de 18 ani și ambii au ajuns grav răniți la spital.

Femeia ucisă se numea Ioana Săvulescu, era din Brașov și se întorcea cu familia din vacanță.

„Cu inima zdrobită anunțăm pierderea tragică a Ioanei Săvulescu, directorul juridic al fundației noastre. O așteptam luni să ne împărtășească poveștile din vacanță, însă drumul Ioanei și al soțului ei a fost schimbat înspre alte lumi de către un TIR. Este extrem de dureros pentru noi, oamenii din Fundația Conservation Carpathia. Am pierdut o prietenă bună și o persoană cu care am pornit la drum în acest proiect în urmă cu 13 ani. Ioana a fost un pilon de putere, bunătate și pasiune pentru Munții Făgăraș, o persoană care ne-a ajutat și ne-a dat sfaturi când am avut nevoie, o persoană care a crezut că putem lăsa ceva mai bun aici, și care acum ne lasă cu un gol imens.

Gândurile noastre sunt alături de familia ei, a cărei durere depășește orice imaginație. Vor trece zile sau săptămâni până când vom înțelege cu adevărat că Ioana nu se va mai întoarce. Mulțumim, Ioana, pentru toată munca depusă, pentru răbdare, pentru pasiune, pentru onestitate și pentru sinceritate. Odihnește-te în pace, Ioana!”, e mesajul fundației Conservation Carpathia.

