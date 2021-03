O femeie acuză abuzurile polițiștilor de la Secția 16, aceiași care au torturat doi bărbați anul trecut: „Din drogată, bețivă și zdreanță nu m-au scos timp de două ore”

În contextul în care doi bărbați au murit în ultima lună, după ce au reclamat că au fost bătuți anul trecut de agenți de poliție de la Secția 16, Ruxandra Vasile, 43 de ani, a povestit pentru Libertatea că a fost și ea victima polițiștilor de la Secția 16 în septembrie 2019, într-o noapte, când „veneam de la o nuntă”.

„Discuția a avut loc pe carosabil. Polițistul a oprit în momentul în care eu am parcat mașina. El a parcat, mi-a cerut să mă identific și nu am avut buletinul la mine. Am întrebat dacă pot să mă duc sus să i-l aduc, moment în care a sărit la mine și am început să ne luptăm. Nici măcar nu mi-a spus, putea să îmi spună că vrea să îmi pună cătușele. Nu eram nebună să mă opun Poliției”, a povestit femeia.

Ruxandra Vasile a susținut că „efectiv luptam pentru libertatea mea, nu îmi dădeam seama ce vrea de la mine, să mă violeze sau ce voia. Abia când a avut dialogul cu colegul lui și a spus să îmi pună cătușele mi-am dat seama că vrea să îmi pună cătușele”.

Nu am înțeles de ce. Eram o femeie singură, îmbrăcată într-o rochie, care venea de la o nuntă. Nu băusem, nu nimic. Era ora 1 noaptea. Mi-au spus ca sunt drogată. Din drogată, bețivă și zdreanță nu m-au scos timp de două ore. Ruxandra Vasile:

Femeia a precizat că știe „cu siguranță că polițistul cu care m-am luptat, cel care mi-a pus cătușele, este de la Secția 16”: „Oricum, în seara aceea au fost foarte mulți, au venit vreo 8 echipaje de Poliție de la Secția 16. Ditamai cordonul de mașini pentru o femeie singură?!”.

Spune că a făcut plângere la Secția 16, dar nu a contactat-o nimeni

Femeia susține că a stat sechestrată două ore în mașina poliției și că „mi-au luat telefonul și geanta”.

„Nu am putut să ies din mașina poliției să dau un telefon sau să sun la 112. Am făcut plângere la Circa 16, apoi m-au direcționat către Circa 14. Am făcut plângere la Circa 16 și acolo a rămas, de atunci nu m-a mai contactat nimeni”, susține Ruxandra Vasile.

Și avocatul Adrian Cuculis, reprezentantul legal al femeii, spune că plângerea nu a fost soluţionată: „De doi ani, dosarul zace în sertare la Secția 14, asta după ce dosarul a fost preluat de Secția 16”.

În certificatul medico-legal, INML scrie că femeia prezintă echimoze pe ambele brațe, „leziuni traumatice care s-au putut produce prin comprimare manuală și comprimare cu corp dur. Pot data din 16.09.2019”. Certificatul mai precizează că „necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale”.

Certificatul medico-legal de la INML pe numele femeii care spune că a fost agresată de polițiști de la Secția 16 din București în septembrie 2019

Poliția Capitalei: Femeia a avut un „comportament recalcitrant”

În urma verificărilor efectuate la solicitarea Libertatea, Poliția Capitalei a transmis că, pe 19 septembrie 2019, Secția 16 Poliție a trimis spre soluționare structurii de control intern, din cadrul Sectorului 4 Poliție, „sesizarea unei persoane cu privire la o situație înregistrată pe raza sa de competență teritorială, în care reclama că a fost imobilizată prin încătușare și închisă în autospecială”.

Conform informațiilor comunicate de Poliția Capitalei la solicitarea Libertatea, femeia a avut un „comportament recalcitrant”.

„Persoana, conducător auto, ar fi pătruns pe o stradă, dintr-o direcție semnalizată cu indicatorul «acces interzis»”, iar când polițiștii i-au solicitat documentele, „aceasta nu le-a putut prezenta și ar fi avut un comportament recalcitrant”, se arată în comunicatul Poliției, care a precizat că Ruxandra Vasile a fost testată și cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost zero.

În cauză sunt efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, abuz în serviciu și lipsire de libertate în mod ilegal, mai arată comunicatul Poliției.

Nouă polițiști de la Secția 16, cercetați penal

Afirmațiile femeii vin în contextul în care doi bărbați, care au reclamat că au fost bătuți în septembrie 2020 de mai mulți polițiști de la Secția 16 din București după ce le-au reproșat agenților că nu poartă mască de protecție, au decedat la interval de aproape trei săptămâni, în această lună.

Într-un interviu pentru Libertatea, tatăl unuia dintre cei doi a povestit cum a aflat despre moartea fiului său și a declarat că cei de la IML nu au putut stabili cauza morții.

În prezent, nouă poliţişti de la Secţia 16 din București sunt cercetați penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, tortură, respectiv complicitate la tortură.

Fotografie ilustrativă: Shutterstock

