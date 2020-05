De Sidonia Bogdan, Maria Andrieș, Eli Driu (foto), Cristian Deheleanu (montaj),

Ambulanţa a apărut la poarta de scânduri văruite, chemată la 112 de familie, când era prea târziu. Tot ce-au mai putut face paramedicii a fost să transporte corpul femeii la morga Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin.

Trei zile mai târziu, conform Grupului de Comunicare Strategică, au fost recoltate probe din plămânii decedatei, în aceeaşi zi a fost făcut testul de COVID-19 și după câteva ore a fost anunţat și rezultatul: pozitiv.

Femeie, 30 ani, din județul Mehedinți:

“Tot pe 21 aprilie ne-am dus și am adus-o în sat și am și îngropat-o, fără să o mai aducem acasă”, spune Costel, cumnatul femeii. “Cum de au știut atât de repede, azi testezi, azi afli, că are COVID?”. (Răspunsul este da, testul molecular PCR durează 4-5 ore)