Karen Bass, o politiciană democrată veterană, a câștigat alegerile pentru primăria Los Angelesului desfășurate pe 8 noiembrie, depășindu-l la limită pe miliardarul Rick Caruso, un investitor imobiliar care a cheltuit peste 100 de milioane de dolari în campanie.

Bass, fostă membră a Congresului SUA, a reușit să formeze o coaliție puternică de alegători de culoare din sudul Los Angelesului și de progresiști albi din partea de vest a orașului, pentru a se impune în fața magnatului cunoscut pentru construcția de mall-uri, scrie CNN.

Nu a fost simplu, iar numărătoarea voturilor a durat mai bine de o săptămână. Miercuri însă, rezultatele preliminare arătau că Bass a obținut peste 53% din voturi. „Locuitorii din Los Angeles au trimis un mesaj clar”, a concluzionat ea într-un comunicat, „este timpul pentru schimbare și e timpul să ne grăbim”.

Alegerile din Los Angeles vin într-un moment complicat pentru orașul care se confruntă cu numeroase probleme, de la criminalitate la corupție și la criza persoanelor fără adăpost.

Deși lucrurile au început să se îmbunătățească treptat în ultimii ani, iar ratele criminalității rămân mult sub vârfurile atinse în anii 1990, locuitorii din Los Angeles și-au exprimat nemulțumirea și furia, în special în legătură cu problema majoră a oamenilor fără adăpost – mulți dintre aceștia trăind în tabere de corturi în oraș.

Bass a declarat că, în calitate de primar, va declara stare de urgență în problema persoanelor fără adăpost și va găsi locuințe pentru 17.000 de oameni în primul său an. În campanie, ea a susținut că experiența sa îi va oferi o perspectivă unică pentru înțelegerea acestei probleme majore a orașului, pe care principalii săi rivali, inclusiv Caruso, nu o au.

În trecut, ea a lucrat ca asistentă la urgență, într-un spital, înainte de a fonda o organizație pentru a combate problema consumului de droguri care afecta serios orașul în anii 1980. Între timp, „Coaliția comunitară pentru prevenirea și tratamentul abuzului de substanțe” a devenit una dintre cele mai mari și mai influente organizații din oraș, scrie New York Times.

De asemenea, Bass a promis că va aduce mai mulți polițiști pe străzi, în parte prin redistribuirea celor care în prezent se ocupă de sarcini administrative.

Ea a spus de asemenea că va lupta pentru a rezolva problema tensiunilor inter-rasiale din metropolă. Consiliul municipal este afectat de o serie de scandaluri, inclusiv de scurgerea unei înregistrări audio în care un grup de membri latino-americani au fost surprinși făcând remarci denigratoare și rasiste la adresa afro-americanilor.

Pentru o mare parte din campanie, Bass a condus cursa electorală, sondajele arătând că este cea mai cunoscută candidată. Acest lucru s-a schimbat odată cu intrarea târzie în luptă a lui Caruso, un om de afaceri care a dezvoltat unele dintre cele mai cunoscute centre comerciale din California de Sud.

Cei doi au candidat pentru a-l înlocui pe Eric Garcetti, care ajunsese la limita mandatelor posibile la primărie.

În ultimele săptămâni, sondajele de opinie au arătat că cursa a devenit tot mai strânsă. Bass a obținut sprijinul mai multor lideri democrați, inclusiv pe cel al lui Joe Biden și al lui Barack Obama.

Ea l-a catalogat pe Caruso drept un oportunist politic și l-a acuzat că s-a înregistrat ca democrat târziu, doar pentru a-și spori șansele de a câștiga primăria. De asemenea, Bass a criticat donațiile făcute de Caruso către republicanii care se opun avortului, sugerând că acesta împărtășește le împărtășește poziția.

Caruso, care și-a construit campania în jurul ideii de lege și ordine, a avut și el o serie de susținători proeminenți, printre care Elon Musk, Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow sau Kim Kardashian.

Într-o declarație dată publicității miercuri, omul de afaceri i-a urat succes rivalei sale. „Mișcarea pe care am construit-o mai are multe de făcut”, a spus el, „dar deocamdată, ca oraș, trebuie să ne unim în jurul primarului ales și să îi oferim sprijinul de care are nevoie pentru a aborda numeroasele probleme cu care ne confruntăm”.

Problema criminalității și cea a persoanelor fără adăpost nu sunt singurele cu care se va confrunta Bass.

La orizont se află pregătirile pentru Jocurile Olimpice din 2028, pe care Los Angeles le va găzdui, și perspectiva unei încetiniri economice dureroase, într-un oraș cu opțiuni limitate pentru creșterea veniturilor.

