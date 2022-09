În imagini se vede cum una dintre ucrainence profită de aceast respiro muzical şi îşi reîncarcă mitraliera.

Ukrainian soldiers in the trenches singing the Ukrainian version of the WWII anti-fascist Italian resistance anthem Bella Ciao pic.twitter.com/FJo750teP1

Înregistrarea video a fost vizualizată de peste un milion de ori de când a fost postată. Deși imaginile au făcut miercuri înconjorul lumii, acestea au fost publicare prima oară la jumătatea lui iunie.

Jurnalista Frida Ghitis, de la postul american de televiziuni CNN, care a repostat miercuri înregistrarea video pe contul său de Twitter, scrie despre o prezenţa puternică a femeilor în armata ucraineană, în care acestea constituie aproximativ 22% din trupe.

Femeile ucrainene erau cantonate anterior în sarcini logistice sau la infirmerie, însă acum se află pe front.

Jurnalista CNN a postat, de asemenea, și imagini cu celebrul cântec interpretat în persană, în Iran, în semn de opoziţie faţă de regimul de opresiune, după moartea unei tinere care a fost arestată sub acuzația că a încălcat codul vestimentar al țării.

Iranian women — no Hijab — sing the Farsi version of Bella Ciao, the anti-fascist anthem of the Italian resistance during WW II pic.twitter.com/FZXfszMRf1