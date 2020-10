Emily Schmitt i-a permis fiicei sale Carsyn să se joace cu telefonul ei în timp ce își usca părul, duminica trecută. În timp ce tânăra de 30 de ani stătea goală, în spatele ei micuța de doi ani făcea diferite fotografii, pe care le trimitea prietenilor din lista de contacte, pe Snapchat.

Abia când a primit un mesaj de la o colegă de serviciu care îi spunea “mulțumesc pentru nud”, Emily și-a dat seama ce făcuse fiica ei. Fetița trimisese fotografiile către 15 persoane, inclusiv foști prieteni ai mamei ei de la universitate, o cunoștință de la serviciu, foști clienți și colegi de muncă.

Emily a trimis scuze pentru fotografii și unii au confirmat că au primit fie o fotografie nud, fie o fotografie lipsită de interes, cum ar fi tavanul sau piciorul bebelușului.

Am fost terifiată. Cred literalmente că am murit un minut, apoi am revenit la viață pentru a putea spune oamenilor ce s-a întâmplat. Copilul nostru e sălbatic, nu poate fi îmblânzit.

Emily Schmitt