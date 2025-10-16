Descoperirea care a îngrozit satul

Shyam Babu, un crescător de porci din districtul Shahjahanpur, mergea pe lângă o zonă mlăștinoasă când a zărit ceva care i-a înghețat sângele. Din pământ se vedea un braț minuscul.

„Am crezut că e o păpușă, dar când m-am apropiat, am văzut că degetele se mișcă și i-am simțit bătăile inimii”, a spus el pentru CNN.

Fetița era acoperită cu pământ și furnici, plină de mușcături de animale, dar respira încă. A fost scoasă cu grijă de polițiști, în timp ce localnicii priveau neputincioși scena.

Medicii i-au spus „Pari”, adică „înger”

Fetița de numai la 15 zile a fost dusă de urgență la Spitalul Medical Shahjahanpur, unde medicii au diagnosticat-o cu infecții severe, septicemie și leziuni.

„Când a ajuns la noi, era în stare critică. Avea pielea albastră, temperatura corpului foarte scăzută și respira greu. Miracolele se întâmplă totuși”, a declarat medicul pediatru Rajesh Kumar pentru sursa citată.

Echipa medicală a botezat-o „Pari”, cuvântul hindi pentru „înger”. „Toți o îngrijeau ca pe propriul copil”, a spus o asistentă.

Se crede că a fost abandonată pentru că era fată

Anchetatorii au luat în calcul mai multe ipoteze: că părinții au crezut că a murit și au îngropat-o conform tradiției, că ar fi fost abandonată din cauza unei malformații minore numită sindactilie, adică degete lipite, sau, cel mai probabil, că a fost lăsată să moară pentru că era fată.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

„Am văzut mai multe cazuri similare în ultimii 20 de ani, dar niciodată nu a fost vorba despre un băiat”, a spus medicul Rajesh Kumar.

În India, preferința pentru băieți este adânc înrădăcinată.

„Femeile sunt presate să nască fii. Multe merg la temple și fac ritualuri pentru a avea băieți”, a explicat o localnică, Sapna Singh, pentru CNN.

Fetele, considerate o „povară financiară”

Tradiția zestrei, încă prezentă în multe sate, face din nașterea unei fete o problemă, o sursă de anxietate pentru familii.

„Pentru un băiat nu trebuie să plătești nimic, dar pentru o fată trebuie să pregătești zestre. E o cheltuială uriașă”, a spus Achal Kumar Gautam, un vânzător din zonă.

Mulți părinți recurg la teste ilegale de determinare a sexului copilului și la avorturi selective, în ciuda faptului că legea le interzice din 1994.

„Dacă află că e băiat, e bine. Dacă e fată, o avortează. Se întâmplă aici, în sate, în tăcere”, a adăugat Sapna Singh.

„Dacă femeia naște fete, viața ei devine un iad”

Kamaljeet Kaur, lucrător sanitar cu experiență în zonă, spune că discriminarea este sistemică: „Dacă o femeie are două sau trei fete, viața ei devine un iad. Este bătută, umilită, amenințată. Poziția ei în familie depinde de faptul dacă a născut un fiu sau o fiică.”

Această tăcere este menținută prin frică. „Dacă încerci să vorbești, vecinii nu te mai ajută, nu-ți mai vând lapte, ești exclusă din comunitate”, a spus femeia.

O luptă inegală împotriva unei tradiții vechi

Deși guvernul indian a lansat campania „Beti Bachao, Beti Padhao” („Salvați fetele, educați fetele”) încă din anul 2015, realitatea arată o schimbare care merge greu.

Raportul ONU din 2020 arăta că India are aproape 46 de milioane de „fete dispărute”, victime ale avorturilor selective sau infanticidului. Țara are un raport mediu de 934 de fete la 1000 de băieți, conform datelor oficiale.

Pari nu a supraviețuit

După câteva zile de speranță, Pari a încetat din viață.

„A fost greu să o deconectăm de la aparate. A fost ca și cum ne pierdusem propriul copil”, a spus asistenta Sarita Singh. „Când am văzut-o prima dată, era frumoasă. De aceea i-am spus Pari.”

Fermierul Shyam Babu, cel care a găsit-o, a fost devastat când a aflat vestea: „Soția mea mi-a spus să o aducem acasă, să o creștem. Aș fi muncit mai mult, dar nu aș fi lăsat-o să sufere. Voiam să o văd mare, sănătoasă”, a spus el cu ochii în lacrimi.

„Am scos-o din pământ, dar s-a întors acolo. Asta e cel mai dureros lucru”, a mai adăugat bărbatul, privind locul unde a descoperit brațul micuței copile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE