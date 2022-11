Prizonierii de război au spus că au fost „trimiși la moarte”, fiindcă nu au echipament adecvat, pregătire de luptă ori muniție și nici hrană suficientă.

„N-am mâncat și nu am băut apă timp de trei zile. Doar ne-am ascuns în tranșee!”, a spus unul dintre prizonieri despre experiența sa pe front, în clipul prezentat de Anton Gerașcenko pe canalul său de Telegram. Autenticitatea filmării nu poate fi verificată din surse independente.

Considerați, probabil, dezertori, soldații din clip susțin și că „au fost bombardați” tocmai de camarazii lor. „Suntem carne de tun”, a concluzionat un alt soldat.

Videoclipul și alte imagini cu soldații ruși au fost distribuite și de canalele de Telegram rusești prorăzboi.

Soldații ar putea fi membri ai Regimentului 15 al Brigăzii 27 de puști motorizate din Moscova și din regiunea Moscovei, dislocat pe linia frontului lângă Svatove la începutul lunii octombrie, potrivit think-tank-ului american The Institute for the Study of War.

Regimentul era format din militari proaspăt mobilizați, trimiși în luptă fără pregătire.

