Filmul evacuării luptătorilor ucraineni din uzina Azovstal. Au fost duși în zone controlate de ruși, de unde urmează să fie predați Kievului

264 de luptători au fost evacuați luni seară. 53 dintre ei, care erau răniți, au fost duși la Novoazovsk, oraș controlat de ruși la 32 de kilometri est de Mariupol, potrivit Ministerului ucrainean al Apărării. Ceilalți 211 au fost duși în orașul Olevnivka, aflat sub controlul separatiștilor proruși. Toți aceștia vor face parte dintr-un schimb de prizonieri.

„Continuăm eforturile de a evacua luptătorii care rămân în Azovstal”, a transmis Statul Major al Armatei Ucrainene. Potrivit presei ucrainene, estimările precedente vorbeau de circa 1.000 de luptători se află în interiorul uzinei, dintre care 600 răniți.

Regimentul Azov, luptători din cadrul Gărzii Naționale, și Brigada 36 de Pușcași Marini sunt ultimii luptători care au rămas în Mariupol, cucerit de soldații ruși la capătul a peste două luni de lupte în care orașul care găzduia înainte de război 450.000 de persoane și care a fost transformat în ruine de bombardamentele constante.

Potrivit agenției ucrainene Unian, acordul pentru evacuare a fost anunțat prima dată de presa rusă, pe 16 mai, când forțele ruse și ucrainene au ajuns la o înțelegere pentru deschiderea unui coridor umanitar pentru evacuarea soldaților răniți în direcția Novoazovsk.

La scurt timp, comandantul regimentului Azov, Denis Prokopenko, a anunțat că „pentru a salva vieți, întreaga garnizoană Mariupol pune în aplicare decizia aprobată a Comandamentului Militar Suprem și speră în sprijinul poporului ucrainean”.

Prokopenko a mai subliniat că nicio armă pe care o au ucrainenii nu va funcționa fără personal militar înalt calificat, ceea ce face salvarea vieții soldaților cel mai important element al armatei.

Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat marți că 264 de luptători au fost salvați luni seară, iar marți continuă operațiunile pentru salvarea celor rămași în interiorul uzinei.

The leaving of the #Ukrainian military from #Azovstal.



Heroes ?? pic.twitter.com/0gWWYL4Z28