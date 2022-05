Filmările au fost postate luni, 15 mai, la ora ora 21.20. În imagini, se văd militari, corturi de campanie și o ambulanță care preia o persoană rănită.

Wounded Azov defender evacuated out of the Azovstal plant. pic.twitter.com/Jf3Kn6s3Vt — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 16, 2022

Potrivit declarațiilor anterioare ale reprezentanților luptătorilor ucraineni, în buncărele oțelăriei Azovstal sunt aproximativ 600 de răniți. Cel puțin 60 dintre aceștia sunt în stare foarte gravă.

În același timp cu difuzarea filmării cu evacuarea soldaților, separatiști proruși din Donețk au transmis că operațiunea este, de fapt, un schimb de prizoneri.

„A avut loc un schimb de militari ucraineni grav răniți cu prizonierii de război ruși”, a spus Alexandr Hodakovski, comandantul batalionului Vostol din autointulata Republică Populară Donețk, a relatat Donbass News. Potrivit acestuia, decizia schimbului de soldați între cele două părți a fost luată „la cel mai înalt nivel”.

„Nu pot să comentez situația, președintele va face o declarație pe această temă”, a declarat Oleksii Arestovici, consilier al lui Volodimir Zelenski, citate de ziarul ucrainean Gazeta.

Mesajul regimentului Azov înainte de evacuarea răniților

Denis Prokopenko, comandantul Regimentului Azov, batalion ai cărui militari se află încă în interiorul uzinei din Mariupol, a transmis, pe canalul oficial de Telegram folosit de luptători, un mesaj în care afirmă că „timp de 82 de zile, am executat ordinul, în ciuda tuturor dificultăților, am obligat forțele copleșitoare ale inamicului să se retragă și am permis armatei ucrainene să se regrupeze, să antreneze mai mult personal și să primească un număr mare de arme din țările partenere”.

„Pentru a salva vieți, întreaga garnizoană Mariupol pune în aplicare decizia aprobată a Comandamentului Militar Suprem și speră în sprijinul poporului ucrainean”, mai transmite Azov, fără să precizeze în ce constă această decizie. Cel mai probabil este vorba de acordul de evacuare a soldaților grav răniți.

Postul public de la Kiev a notat că nici Regimentul Azov, nici Ministerul Apărării și nici Biroul Președintelui nu au răspuns pentru clarificări.

