„Eu zic că măsura din noiembrie a funcționat, singura problemă e că au fost acele facturi, de la o anumită companie, care au fost făcute greșit. Eu zic că și aici trebuie să vină statul să spună și ANRE: a luat compania decizia să greșească facturile intenționat sau a greșit? Pentru că dacă a fost intenționat, oamenii ăia trebuie să zboare de acolo urgent. Statul român are 40% din companie”, a declarat Cîțu la Digi24.

Fostul premier a mai transmis că aşteaptă raportul ANRE din acest an pentru a vedea cum a acţionat instituţia în timpul scandalului facturilor. Dacă nu şi-a făcut treaba, conducerea trebuie să plece, consideră Cîţu.

Acesta a precizat că a solicitat rapoarte privind activitatea de pe piaţa energiei în vremea când era premier. „Nu au fost identificate atunci elemente că sunt jucători care încearcă să profite de piaţă”, a spus el.

Cîțu susține că nu liberalizarea preţurilor la energie este o problemă, ci faptul că România consumă mai mult decât produce.

„Să ştiţi că nu liberalizarea este problema. Problema este capacitatea de producţie, consumăm mai mult decât producem. 30 de ani am stat şi am promis şi nu prea am făcut nimic. Nu mai vorbesc de reforme care nu s-au făcut, nu s-au făcut investiţii. Prima oară când au început să facă investiţii cu adevărat şi s-au văzut şi în creşterea economică au fost în anii 2020-2021”, a spus fostul premier.

Întrebat cine ar trebui să facă investiţii în domeniul energiei, Cîţu a declarat că Guvernul.

PressOne: Premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat. Aproape o treime dintre pagini au conținut copiat

Universitatea Națională de Apărare Carol I anunță că verifică teza de doctorat a premierului Ciucă

Raport: încrederea în guvernele și presa din țările democratice se prăbușește, în vreme ce crește în unele autocrații

