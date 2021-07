„Sincere condoleanţe către familiile celor care şi-a pierdut viaţa în inundaţiile catastrofale din Germania. România este solidară cu poporul şi Guvernul german. Urăm multă putere comunităţilor afectate pentru a depăși acest moment dificil”, a scris premierul Florin Cîţu, vineri pe Twitter.

Heartfelt condolences for t/families of those who lost their lives in t/catastrophic #flooding in #Germany??. Romania?? stands in solidarity with t/people&Government of t/Federal Rep. of Germany. We wish all t/strength to t/affected communities to overcome this difficult moment.