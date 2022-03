„În Coaliție nu se discută. În Coaliție subiectul a fost închis. Poate la Ministerul Economiei au descoperit o altă măsură. Eu am văzut că multe dintre măsurile anunțate de colegii de compromis în primă fază, apoi au fost retrase, asta cu acciza, plafonarea prețurilor. Ușor, ușor vin la ceea ce am spus eu că nu se poate”, a spus Florin Cîțu la Parlament.

„Pentru scăderea prețului la pompă este exact ceea ce s-a întâmplat și ați văzut de ce a scăzut prețul barilului, creșterea producției. Dacă vrem să scadă prețul unui produs, ai nevoie de un șoc de productivitate sau mai mult din acel produs. Sunt singurele variante. Restul sunt utopii și mesaje politice care nu ajută pe nimeni”, a precizat Cîțu.

Ciolacu: Poate facem o reducere de acciză pentru transportatori

În replică, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că în coaliție nu s-a discutat despre reducerea accizei la carburanţi.

„După OUG pe energie, după ce terminăm calculele cu impactul bugetar, pe forma clară, predictibilă pentru acest an, față de companii și populație, vom intra pe efecte. Îmi mențin părerea că trebuie găsită o soluție și pe carburant, mai ales în actualul context, când vedem că prețul petrolului a scăzut, nu a crescut”, a afirmat Ciolacu la Parlament.

Este o soluție pe care o să o luăm în coaliție. Poate facem o reducere de acciză pentru transportatori și mergem targetat pentru o parte a economiei care trebuie ajutată. Președintele PSD, Marcel Ciolacu:

„Nu am avut ședință de coaliție, am avut discuții de principiu, nu am avut decizii în cadrul coaliției și să luăm decizia cea mai bună”, a mai precizat președintele Camerei Deputaților.

Câciu a anunțat reducerea cu 50% a accizei la carburanți, liderii coaliției au negat

Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a susținut pe 22 februarie că în coaliția de guvernare s-a aprobat reducerea temporară la jumătate a accizei plătite pentru carburanți.

Măsura a fost propusă de președintele PSD, Marcel Ciolacu, iar potrivit simulărilor, impactul acestei măsuri ar fi fost scăderea prețului litrului de carburant cu 1,2-1,5 lei, la pompă.

Însă pe 23 februarie, liderii coaliției, Marcel Ciolacu, Florin Cîțu și Kelemen Hunor, au spus că decizia privind înjumătățirea accizelor la carburanți, anunțată de ministrul Adrian Câciu, nu se va putea pune în aplicare, iar subiectul a fost închis după începutul războiului din Ucraina.

Citeşte şi:

„Când ai avut totul, iar acum nu mai ai nimic”. Refugiații ucraineni ajunși într-un loc legendar în București: căminele studențești din Grozăvești

INTERVIU | Consilierul opozantei Svetlana Tihanovskaia: „Militarii din Belarus fac tot posibilul pentru a evita să intre în război. E extraordinar”

EXCLUSIV. Profesoară care protestează în Melitopol, orașul cu primarul răpit de ruși: „Ne-au oprit programele noastre TV și ni le rulează pe ale lor, cu Putin”

Un fost agent KGB dezvăluie singura soluție care i-a rămas lui Putin în războiul din Ucraina: „Dar s-ar putea să nu mai depindă doar de el”

GSP.RO Cer expulzarea iubitei lui Putin! Ar fi vorba despre o fostă mare sportivă. A pozat nud: „Cea mai flexibilă femeie a Rusiei”

Playtech.ro SINGURUL om din lume care îl poate influența pe Vladimir Putin să oprească războiul. SUA a publicat numele lui

Observatornews.ro Olga, medic militar și mamă eroină, a murit luptând cu rușii. Cei 12 copii lăsați în urmă își plâng durerea: "Nici măcar nu o putem îngropa"

HOROSCOP Horoscop 16 martie 2022. Leii au parte de o zi pe gustul lor, luminoasă și presărată cu momente de optimism real

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Ar putea fi o mare lovitură pentru Rusia, chiar astăzi

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400): o experiență pe care o vei aprecia cu siguranță