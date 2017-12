Florin Iordache este politicianul controversat care a ținut agenda publică, în 2017. În calitate de ministru al Justiției, a scos sute de mii de oameni în stradă, o dată cu inițierea Ordonanței 13 și a legii grațierii, în ianuarie. A demisionat din Guvern după criticile venite din stradă dar și din partea organismelor internaționale. S-a întors în Parlament, ca membru în comisia juridică și a fost recompensat cu șefia comisiei speciale pentru legile justiției. A finalizat cele trei proiecte, cu proteste, atât în Parlamernt cât și în stradă, în ultima săptămână de lucru în Legislativ.

Florin Iordache este politicianul român care a provocat cele mai multe reacții în spațiul public, în 2017. Declarațiile sale, de la pupitrul Guvernului, în noaptea de 31 ianurie, în care s-a dat Ordonanța 13, au rămas în mentalul colectiv. S-a remarcat atunci prin repetarea expresiei: ”Altă întrebare”, atunci când jurnaliștii au dorit să primească explicații privind Ordonanța pe care tocmai o adoptase Guvernul Grindeanu.

În acea seară, au ieșit în stradă mii de bucureșteni, iar de atunci, Piața Victoriei a rămas un simbol al protestelor #Rezist. De atfel, guvernarea PSD, începută în urmă cu un an, în decembrie 2016, cu premierul Sorin Grindeanu a reușit performanța de a scoate în stradă românii, în cea mai mare parte a mandatului. Fie că a fost vorba de Ordonanța 13, iar mai apoi reforma fiscală și legile justiției, mii de bucureșteni au ieșit, în fiecare duminică, pentru a protesta față de măsurile Guvernului.

Iar când legile justiției s-au dus la Parlament, pentru adoptare la proiecte asumate de majoritatea PSD-ALDE, protestele s-au mutat în fața Camerei Deputaților.

Și în Parlament, dezbaterile pe cele trei legi au mers într-un ritm alert, și în prezența doar a unor reprezentanți din sistemul de justiție. Deși multe prevederi au fost contestate public de DNA, ÎCCJ, care a și decis să atace la Curtea Constituțională proiectele, Florin Iordache insistă că acestea proiecte au fost votate în Parlament în forma cerută de magistrați.

Florin Iordache: Legile justițeii sunt legi mai bune, sunt puse în concordanță cu dorința magistraților

Florin Iordache spune că în acest an nu s-a simțit întotdeauna foarte confortabil.

”Din punct de vedere juridic mi-am făcut datoria. Ordonanța 13, din punct de vedere juridic nu are nicio problemă. Poate comunicațional, eu, colegii mei puteam face mai mult, de aceea am făcut un pas în spate. Articolele din Ordonanță trebuie modificate, fie că discutăm de Coduri, de legi, iar acele modificări nu au făcut decât să țină cont de deciziile Curții Constituționale. Atâta timp cât acolo vorbeam de condiții mai bune pentru anumite categorii de persoane, am ținut cont de avizul Consiliului Legislativ. Pe fond, Ordonanța 13 nu are nicio problemă de legalitate”, a spus deputatul PSD.

Întrebat ce ar face mai bine, și ce își reproșează, în acest an, Florin Iordache a mărturisit că ar trebui să comunice mai bine.

Despre ”Altă întrebare”, el spune că nu a făcut decât să u trebuie să răspundă la întrebările insistente ale jurnaliștilor, din acea noapte de 31 ianuarie. ”Colegii dumneavoastră aveau o obsesie, că acea Ordonanță a fost dată pentru o persoană. Dacă vă uitați pe înregistrări, colegii întrebau obsesiv, puneau aceeași întrebare, dacă Ordonanța e făcută pentru Dragnea”, a explicat Iordache.

De altfel, el a schimbat replica, spre sfârșitul anului, și a înlocuit celebra ”Altă întrebare” cu ”Altceva”.