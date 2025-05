Cum a început studiul

Cercetătorii de la Universitatea Anglia Ruskin (ARU) și Imperial College London au identificat structuri asemănătoare celulelor roșii din sânge conservate într-o fosilă de dinozaur, potrivit The Independent.

Această descoperire ridică posibilitatea ca aceste creaturi preistorice să fie folosite pentru studierea tumorilor antice, ajutând la completarea „puzzle-ului” blocurilor moleculare ale cancerului și potențial influențând viitoarele tratamente pentru oameni.

Profesor Justin Stebbing, oncolog la ARU, a explicat că ideea studiului a apărut în 2016, după ce a citit un articol despre descoperirea unei noi fosile în România cu o tumoare în maxilar. Rămășițele aparțineau unui Telmatosaurus transsylvanicus, un dinozaur erbivor cu cioc de rață, care a trăit acum 66-70 de milioane de ani în Bazinul Hațeg.

„Justin a spus, băieți, vreau să obținem această tumoare și să vedem ce putem scoate din ea”, a relatat dr. Biancastella Cereser, specialist în cancer la Imperial, potrivit The Independent.

Fosila a fost găsită în România

Începând din 2017, s-a format o echipă care includea trei oameni de știință care studiază în mod tradițional cancere umane: profesorul Stebbing, dr. Cereser și profesorul Pramodh Chandrasinghe de la Universitatea din Kelaniya, Sri Lanka.

Având în vedere că fosila de dinozaur a fost descoperită în bazinul Hațeg, echipa de cercetători a contactat autoritățile române, iar mai apoi au venit în România să colecteze specimenul.

„Am contactat orașul din România, care a fost foarte încântat să ne împrumute fosila. Am mers în România și am colectat specimenul. L-am adus și practic am forat în el cu un burghiu foarte, foarte fin”, a spus dr. Cereser.

Ce au descoperit cercetătorii când analizau fosila

Utilizând tehnica de Microscopie Electronică de Baleiaj (SEM), cercetătorii au putut identifica structuri de densitate scăzută care seamănă cu eritrocitele sau celulele roșii din sânge în osul fosilizat.

„Până de curând, înregistrarea fosilelor și descoperirea lucrurilor antice era cu adevărat interesantă pentru găsirea lucrurilor dure precum cochilii sau schelete pentru a evalua țesuturile”, a explicat profesorul Stebbing, potrivit sursei citate mai sus.

Cercetătorii au continuat să examineze fosila din România și au remarcat că exista și țesut moale, pe lângă schelet.

„Dacă încercăm să ne uităm la blocurile de construcție ale vieții sau la blocurile de construcție ale cancerului, pentru a înțelege mai bine boala, ceea ce am descoperit a fost că putem vedea de fapt, pe lângă schelet, și țesutul moale”, a mai adăugat el.

Implicații pentru cercetarea cancerului

Descoperirea cercetătorilor străini la fosila de dinozaur din România ar putea schimba perspectivele asupra cancerului, mai precizează sursa citată.

„Puteam vedea, de fapt, ca și carnea cancerului. Asta înseamnă că putem privi cancerul nu numai apărând la om sau în modele animale, ci putem să îl privim cu zeci și zeci de milioane de ani în urmă”, a adăugat Stebbing.

Cercetătorii subliniază că, deși nu pot obține ADN din aceste fosile din cauza degradării, au descoperit că proteinele din țesuturile moi pot supraviețui în timp.

„Tot ce încercăm să înțelegem sunt blocurile moleculare de construcție ale cancerului dintr-o perspectivă foarte, foarte veche. Dacă putem înțelege mai bine cancerul, putem veni cu tratamente mai bune. Fac multă cercetare în cancer, deci, știți, totul se leagă. Este doar o parte dintr-un puzzle pe care încercăm să-l construim”, a concluzionat Stebbing.

Acest studiu deschide noi perspective în înțelegerea evoluției cancerului și ar putea contribui la dezvoltarea unor strategii inovatoare de tratament în viitor.

Două noi specii de dinozaur au fost descoperite în Geoparcul Țara Hațegului. Dinozaurii ar fi putut migra sau chiar înota până în Europa. Cercetătorii au numit cele două specii Petrustitan hungaricus și Uriash kadici.

