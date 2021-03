„Azi, pe stadionul de fotbal din orașul Cavnic, domnul Rai Nicolae a bătut un copil cu pumnii și picioarele. Rog autoritățile competente să se autosesizeze de urgenţă și să dispună măsurile legale. Se pare că în ultima perioadă mai mulți copii au fost victima acestui individ!”, a scris, pe Facebook, primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț.

Ca urmare a apariției imaginilor din spațiul public, Poliția Cavnic s-a sesizat.

„Minorul, 16 ani, a relatat, în prezența tatălui său, faptul că a fost agresat fizic de către un bărbat de 56 de ani , în urma unui conflict spontan. Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a transmis IPJ Maramureș.

„L-am lovit părintește”

Bărbatul acuzat de agresiune, despre care presa locală scrie că e fost antrenor la echipa de fotbal Minerul Cavnic, și-a prezentat propria versiune. El susține că totul a plecat de la faptul că el susține „de 48 de ani” echipa Dinamo, în timp ce băiatul e fan al rivalei FCSB.

Pe filmarea incidentului, se aude cum băiatul spune, la un moment dat, după ce este amenințat cu poliția: „Ce să-mi facă Poliția? Te cheamă Dinamo, cumva?”.

„De 48 de ani țin cu Dinamo București. Cu acest copil am mai avut probleme. El m-a provocat. Striga după mine, pe stradă, m…e Dinamo, mă înjura de mamă. Eu am mai avut un conflict cu el, dar nu mi-am pus mintea atunci. Toată lumea mă cunoaște ce fel de om sunt. Acum l-am lovit părintește, dar până atunci m-a înjurat ca la ușa cortului. Am martori. Am să merg mâine la poliție”, a declarat Nicolae Rai.

Citeşte şi:

Proprietarii unui restaurant texan au instituit taxe inedite pentru clienți: „75 de dolari dacă trebuie să vă ascultăm de ce nu doriți să purtați mască”

„Aerul ăsta nu e de nasul meu”. Manifest cu „plămâni” care se înnegresc de la aerul poluat din București

În criza umanitară a migranților din Timișoara, statul lasă toată responsabilitatea pe umerii ONG-urilor și ai voluntarilor. Și asta nu e în regulă!

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro După atâția ani, ‘Tanța’ RUPE TĂCEREA despre Teo Trandafir. De ce nu își mai vorbesc, deloc EXCLUSIV

Observatornews.ro Americanii au raportat un nou efect advers după vaccinarea cu Pfizer

HOROSCOP Horoscop 28 martie 2021. Săgetătorii trec printr-un moment destul de intens în relația cu cei dragi

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Ce a putut să declare selecţionerul Ungariei după eşecul cu 1-2 în faţa României U21: ”Ne aşteptam la asta de la români”

PUBLICITATE Fă testul și află cu ce personaj din seriale semeni. Avem și premii (Publicitate)