Imaginile filmate de victimă cu telefonul arată că fostul judecător Ioan Dorel Zeteș, vizibil deranjat de angajatul de la cablu, întreabă cine este locatarul la care efectuează lucrarea, iar apoi îl lovește pe acesta, văzând că este filmat.

„Mi-a luat bormașina și a aruncat-o pe jos, moment în care am încercat să filmez, că nu accepta să mă prezint. La un moment dat, și-a ridicat mânecile și m-a lovit. Am rămas surprins. Nu îmi venea să cred! Apoi a doua oară, am parat cu mâna dreaptă și mi-a căzut telefonul și mi s-a spart”, spune angajatul firmei de cablu, Daniel Constantin.

Ulterior, povestește victima, a încercat să fugă însă a fost lovit cu un corp dur, a amețit și a căzut.

Acesta a fost un moment de panică, atunci când fostul judecător a venit și l-a stropit cu apă pe față, iar când și-a revenit l-a lovit din nou peste față, așa cum se vede din filmări, de data aceasta cu un bidon cu apă.

„Mă lovește cu bidonul direct în față și am vrut să ies de acolo. Voiam să scap. Iar când am încercat, am văzut că mi se înșiraseră sculele. Aveam patent, niște obiecte și o șurubelniță. Dânsul a luat șurubelnița și a spus că voiam să îl lovesc cu ea și așa se apără acum, dar eu voiam să fug de acolo”, mai spune Daniel Constantin.

După aceste scene, probabil din cauza gălăgiei, a ajuns pe scara blocului și medicul Remus Hîrșan. Din păcate, acesta nu a intervenit pentru a-l ajuta pe angajat, ci pentru a-l agresa.

„Am auzit gălăgie pe scară. Am recunoscut vocea vecinului și am ieșit să văd ce se petrece. Erau mai multe persoane. Unul era cu o șurubelniță în mână și vecinul se plângea că a fost lovit cu acel corp. (…) I-am dat soției telefonul și șurubelnița, iar apoi l-am ajutat pe vecinul meu să îl scoatem afară pe acest domn”, a declarat medicul pentru publicația citată.

Totodată, judecătorul acuzat că l-a agresat pe Daniel Constantin a refuzat să comunice cu presa, invocând ancheta în curs.

„O să vă rog să înțelegeți că nu am să vă comunic nimic. Sunt organe care să se ocupe, abilitate să cerceteze, care au fost sesizate, sunt în curs de cercetare și dumnealor trebuie lăsați să își facă treaba. Eu, personal, nu am să vă comunic nimic”, a precizat Ioan Dorel Zeteș, fost președinte al Judecătoriei Petroșani.

Angajatul firmei de cablu spune că își va scoate și certificat medico-legal, pentru că agresiunea a continuat și la ieșirea din scara blocului, când a fost bruscat de cei doi locatari, printre mașinile parcate, până la sosirea poliției. Acesta are nevoie de 15 zile de spitalizare.

ITM cercetează evenimentul ca accident de muncă, iar poliția a deschis un dosar penal.

