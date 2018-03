FOTO | O femeie a tăiat cu un cuțit gâtul unui bărbat, dar i-a salvat viața

O femeie a făcut un gest care se putea termina tragic: l-a tăiat la gât pe iubitul ei, cu un cuțit, pentru a îi salva viața.

Sarah Glass, o moaşă în vârstă de 45 de ani, din Noua Zeelandă, a avut o prezență de spirit rar întâlnită. În timp ce se afla împreună cu iubitul său la un grătar, acesta s-a înecat cu o bucată de carne, nereușind să mai respire, potrivit dailymail.co.uk.

Isak Bester, în vârstă de 50, a început să se învinețească la față, iar femeia i-a acordat primul ajutor şi i-a făcut respiraţie gură la gură.

Când a văzut că nu își poate ajuta iubitul, Sarah a luat un cuțit și i-a făcut acestuia o incizie în trahee. “S-a învineţit la faţă. După opt minute, nu am mai putut să îi mai asigurăm oxigenul de care avea nevoie. Bucata de carne s-a deplasat, iar Isak se stingea în faţa noastră. Am decis să îi fac o incizie în trahee. La sfârşit am răsuflat uşurată”, a spus femeia.

Procedura făcută de Sarah poartă numele de traheotomie, operaţie practicată doar de paramedici şi de doctori de specialitate în situaţii de urgenţă. Dacă nu este efectuată corect, intervenţia poate provoca hemoragie, dar şi leziuni ale nervilor şi vaselor.

Femeia care este moașă și are cunoștiințe medicale, studiase procedura când avea 20 de ani. Desigur, deși i-a salvat viața partenerului ei, Sarah a riscat foarte mult.

La 20 de minute după incident, a sosit un paramedic, iar bărbatul a fost transportat la spital. După şapte zile de spitalizare, Isak Bester a fost externat și se recuperează bine.

Israela Vodovoz a murit. A fost găsită în baia locuinţei sale din Bucureşti