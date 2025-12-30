Depășirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră în Franța poate duce acum la închisoare, nu doar la amenzi, informează EFE, potrivit Agerpres.

Noua lege, publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută, prevede pedepse de până la trei luni de detenție și o amendă de 3.750 de euro pentru contravenienți.

Această încălcare a legii va fi, de asemenea, menționată în cazierul judiciar.

Astfel, autoritățile speră să descurajeze șoferii de la încălcarea regulilor, având în vedere consecințele grave pe care le poate avea un astfel de cazier asupra vieții civile.

În trecut, depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 km/h era sancționată doar cu o amendă de până la 1.500 de euro și pierderea a șase puncte de pe permis, iar infracțiunea devenea penală doar în cazul recidivei.

Cu toate acestea, Delegația Interministerială pentru Siguranța Rutieră a considerat că sancțiunile anterioare nu reflectau gravitatea și frecvența tot mai mare a acestor fapte.

Prin urmare, s-a decis înăsprirea măsurilor pentru a combate această problemă.

Conform Departamentului pentru Siguranță Rutieră, în 2024 au fost raportate 63.217 încălcări ale limitelor de viteză de peste 50 km/h, o creștere semnificativă de 69% față de 2017.

Viteza excesivă rămâne a doua cauză principală a accidentelor rutiere mortale, contribuind la 3.190 de decese în Franța în 2024.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE