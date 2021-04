„Din punctul de vedere al Franţei, MCV trebuie menţinut, dat fiind că obiectivele de referinţă stabilite pentru fiecare dintre cele două ţări nu au fost pe deplin atinse”, se arată în documentul privind starea statului de drept în România.

Premierul Florin Cîțu a trasat ca obiectiv, în urmă cu o lună, ridicarea MCV până la finalul lui 2021.

„Veşti bune pentru România! Comisia Europeană susţine eliminarea MCV la finalul acestui an. Astăzi am avut o întâlnire cu doamna Vera Jourova, vicepreşedinte al Comisiei Europene pentru Valori şi Transparenţă. Am discutat în detaliu despre Mecanismul privind Statul de Drept şi Raportul pentru România. Guvernul României susţine acest mecanism de evaluare unitară a statului de drept cu privire la toate statele membre ale UE. Respectarea statului de drept, a democraţiei şi a drepturilor fundamentale ale omului nu sunt negociabile. Ele reprezintă fundamentul politic primar al Uniunii Europene şi trebuie protejate cu îndârjire”, a scris Florin Cîțu pe Facebook în urmă cu o lună.

Raportul comisiei din Senatul francez aminteşte că MCV a fost conceput ca un mecanism provizoriu, care ar fi urmat să expire atunci când cele şase criterii de referinţă pentru Bulgaria şi cele patru criterii de referinţă pentru România ar fi fost îndeplinite într-o manieră satisfăcătoare.

Dacă este general admis că, fără MCV, voinţa politică a guvernelor de a pune în operă reformele nu ar fi fost aceeaşi, România şi Bulgaria nu au progresat în acelaşi ritm şi nici într-o manieră lineară.

De asemenea, documentul precizează că, în cazul Bulgariei, concluzia Comisiei Europene a fost că progresele realizate în contextul MCV sunt suficiente pentru a fi considerate în conformitate cu angajamentele asumate de Bulgaria în momentul aderării, recomandând încheierea MCV.

În cazul României, aprecierile au fost mai puţin pozitive, Comisia remarcând că dinamica reformei a dispărut în cursul lui 2017 şi că instituţiile importante trebuie să facă împreună dovada ataşamentului puternic faţă de independenţa justiţiei şi faţă de lupta anticorupţie, subliniind că „este imperativ ca aceste recomandări să fie aplicate, dacă se doreşte ca procesul de reformă să fie reluat şi să se avanseze către ridicarea MCV” .

