Dan Manole, fiul Vioricăi de la Clejani, a fost prins drogat la volan, sâmbătă noaptea, în București, la un control în trafic al polițiștilor. Agenţii l-au condus pe cel cunoscut drept Fulgy la sediul INML pentru recoltare de probe biologice.

În urma comunicatului oferit de Poliție se pare că fiul Clejanilor va fi cercetat penal. Testul a arătat că acesta a consumat droguri, mai exact canabis, atunci când conducea.

După cele întâmplate, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a făcut declarații pe YouTube, într-un nou vlog. El susține că înainte să fie oprit de poliție, a mers la studioul lui Alex Velea pentru a lansa o piesă.

„Seara am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre, un om deosebit. Am ajuns acolo la studio cu motivul de a face o piesă pentru cățelul meu Cash. Mi-am luat un cățel și îl cheamă Cash și mi-am dorit foarte mult să fie și Alex Velea, să contribuie, pentru că eu am făcut muzică, versuri, tot și Alex Velea a fost de acord”, susține acesta.

Fulgy a continuat dezvăluirile și a menționat că după ce au stabilit detaliile legate de colaborare, împreună cu Alex Velea și băieții lui de la studioul Golden Boy au făcut un grătar. El a mai amintit că „de obicei, în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează iarbă pentru că te ridică și te relaxează”.

„Am vorbit, ne-am înțeles, am făcut un grătar cu toți băieții de la Golden Boy. Niște băieți care m-au respectat. Nu pot să spun că m-a turnat nimeni, pentru că sunt niște băieți deosebiți. De obicei, în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează iarbă, pentru că te ridică și te relaxează. Eu, vă jur pe familia mea, că sunt plictisit de droguri. Nu știa nimeni când băgam cocaină, când trăgeam, când făceam greșeli. Mi-am dat seama singur și m-am dus și m-am internat în Spania”, a spus Fulgy pe canalul său de YouTube.

După ce reuniunea s-a încheiat, Fulgy a povestit că a plecat spre casă și în drumul lui a oprit într-o intersecție și a întrebat un polițist dacă are voie să facă dreapta pe o stradă. El susține că polițistul l-a recunoscut și i-a cerut documentul. A fost apoi lăsat să plece.

„După grătarul de la Alex Velea, eu am plecat cu doi băieți de-ai lui, care nu aveau niciun drog la ei. Atât eu, cât și ei nu aveam droguri și am ajuns la o intersecție unde era un filtru de poliție cu 15-16 mașini, unde am oprit și am întrebat dacă pot să fac dreapta. Că tot am intrat în discuție cu el, m-a recunoscut și mi-a cerut permisul și buletinul ca să mă verifice și mi-a făcut un alcool test, care a ieșit 0 și m-a lăsat să plec”, a mai declarat el.

Fulgy a mai adăugat că a fost urmărit apoi de o altă mașină a poliției. Oamenii legii l-au oprit și atunci a fost supus unui test de droguri care a ieșit pozitiv la canabis.

„După aceea, am fost urmărit de altă mașină de poliție și a dat drumul la girofar când am ajuns în fața casei să mi se facă test de droguri. M-am conformat, pentru că, cu legea nu se pune nimeni. Nu mai fumez. Când am văzut că se ceartă cu mama și tata am plecat cu ei la IML și mi-au recoltat sânge și salivă și proba unde a ieșit canabis. Am inhalat stând cu oameni care fumează iarbă, pentru că eu, v-am spus, sunt plictisit de ele”, a mai spus fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani.

