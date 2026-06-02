Schema care ar fi continuat după dosarul DNA: ce au găsit inspectorii Antifraudă

Potrivit DGAF, verificările au vizat activitatea desfășurată în perioada octombrie 2025 – mai 2026. Inspectorii susțin că persoana care ar fi controlat firmele implicate în dosarul de anul trecut ar fi continuat să folosească aceeași metodă de fraudare.

De această dată, în schemă ar fi fost folosite produse de marochinărie și că ar fi fost simulate tranzacții nereale, pentru a crea cheltuieli artificiale și TVA deductibilă. În același timp, facturile de vânzare nu ar fi fost introduse mai departe în contabilitate și în sistemul RO e-Factura, pentru ca firmele să nu înregistreze venituri și TVA colectată.

„Acțiunea desfășurată pe raza județului Vaslui a fost realizată deoarece analizele specifice efectuate la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au relevat faptul că, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, aceeași persoană care este documentată ca fiind administrator de fapt și de drept al operatorilor economici implicați în frauda mediatizată a continuat să practice aceeași schemă de eludare a obligațiilor fiscale”, au transmis inspectorii DGAF, potrivit Vremea Nouă. Verificările sunt făcute în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție, Structura Centrală.

Mașini de lux, TVA și firme interpuse: dosarul în care a fost anchetat Gabriel Hăulică

Gabriel Hăulică a fost vizat anul trecut de o anchetă DNA privind vânzarea de mașini de lux second-hand aduse din Uniunea Europeană. Procurorii au susținut atunci că mai multe firme ar fi fost folosite pentru fraudarea TVA. În septembrie 2025, DNA a făcut percheziții în mai multe județe și în București. Cinci persoane, printre care și Gabriel Hăulică, au fost reținute, iar alte trei au fost puse sub control judiciar.

Potrivit procurorilor, schema ar fi funcționat printr-un lanț de firme care cumpărau mașini de lux din UE și le vindeau mai departe în România. Pentru a acoperi diferențele și pentru a reduce obligațiile fiscale, ar fi fost folosite tranzacții fictive cu pantofi, piele sau alte produse. Prejudiciul estimat de DNA în acel dosar era de peste 96 de milioane de lei.

23,5 milioane de euro, retrași în numerar

În ancheta de anul trecut, procurorii au vorbit și despre sume foarte mari retrase în numerar. Potrivit informațiilor din dosar, inculpații ar fi făcut peste 4.500 de operațiuni pentru a scoate bani de la ghișeele băncilor sau de la bancomate.

Din societatea Damarex, firmă legată de Gabriel Hăulică, ar fi fost retrași peste 6 milioane de euro. Alte aproximativ 23,5 milioane de euro ar fi fost retrase din firme precum Corint Shoes SRL, Agresiv C&B SRL și Catoantud SRL, potrivit publicației Vremea Nouă, care citează date din anchetă.

Această sumă nu reprezintă prejudiciul stabilit de DNA, ci valoarea banilor care ar fi fost retrași în numerar din mai multe firme. Prejudiciul indicat de procurori în dosarul de evaziune era de peste 96 de milioane de lei.

O inspectoare de la Finanțe Iași, cercetată în dosar

În același dosar a fost vizată și Elena-Liliana Beleca, inspector superior la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași. Ea a fost pusă sub control judiciar și este cercetată pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, inspectoarea ar fi avut un rol în mecanismul prin care firmele ar fi evitat plata taxelor. Și în acest caz, acuzațiile trebuie tratate ca acuzații ale procurorilor, până la o decizie definitivă a instanței.

Mașini de lux, bani și imobile, puse sub sechestru

În dosarul deschis în 2025, procurorii au pus sechestru pe mai multe bunuri pentru recuperarea prejudiciului. Au fost vizate imobile, terenuri, case, apartamente, peste 50 de mașini de lux și sume de bani găsite la percheziții. După reținerea din 2025, Gabriel Hăulică și ceilalți inculpați reținuți au fost plasați în arest la domiciliu. Ulterior, ancheta a continuat.

Noile verificări ale Antifraudei arată că autoritățile urmăresc în continuare activitatea firmelor legate de dosarul de evaziune fiscală.

