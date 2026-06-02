Procurorii acuză că în proces că ChatGPT a adus prejudicii copiilor prin furnizarea de informații către autorii unor atacuri armate în școli, a oferit îndrumări privind automutilarea și a provocat dependență în rândul tinerilor utilizatori.

Fiind primul stat care a întreprins acțiuni legale împotriva companiei, procurorul general al Floridei, James Uthmeier, republican, a depus procesul la tribunalul statului Florida.

Atacuri armate

Acesta a menționat un atac armat la o universitate din Tallahassee de anul trecut și o serie de evenimente din alte state în care ChatGPT ar fi furnizat informații unor persoane care au comis acte de violență.

În cadrul unei conferințe de presă, Uthmeier a declarat că statul l-a numit personal pe Altman deoarece acesta a avut un rol „central” în promovarea unor funcții ale ChatGPT pe care Uthmeier le-a considerat cele mai dăunătoare.

„Oamenii sunt răniți, părinții sunt înșelați, iar ei trebuie să plătească pentru asta”, a declarat Uthmeier reporterilor.

Se cer daune de miliarde

Prin proces sunt solicitate despăgubiri de miliarde de dolari, a spus Uthmeier, plus o hotărâre judecătorească care să oblige compania să-și schimbe modul în care interacționează cu utilizatorii tineri.

Un purtător de cuvânt al OpenAI nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

OpenAI a declarat că își antrenează modelele să refuze cererile care ar putea „facilita în mod semnificativ violența” și notifică forțele de ordine atunci când conversațiile sugerează „un risc iminent și credibil de a face rău altora”, experți în sănătate mintală ajutând la evaluarea cazurilor la limită.

Rolul ChatGPT

Uthmeier a anunțat în aprilie că va lansa o anchetă penală privind rolul ChatGPT într-un atac armat în masă din 2025 la Universitatea de Stat din Florida, după ce procurorii au analizat înregistrările conversațiilor dintre presupusul atacator și program.

Companiile de AI se confruntă cu un val crescând de procese în care sunt acuzate că nu au reușit să prevină interacțiunile cu chatbot-urile care, potrivit reclamanților, contribuie la automutilare, boli mintale și violență.

Familiile unor victime, procese separate

OpenAI se confruntă, de asemenea, cu un proces intentat de familia unui bărbat ucis în atacul armat de la Universitatea de Stat din Florida, care susține că autorul atacului a fost ajutat de ChatGPT în planificarea atacului.

În aprilie, membrii familiilor victimelor unuia dintre cele mai mortale atacuri armate din Canada au intentat o serie de procese împotriva OpenAI și a lui Altman, susținând că compania știa cu opt luni înainte de atac că autorul îl planifica pe ChatGPT, dar nu a avertizat poliția.

