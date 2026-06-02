Cerințele operaționale, fundamentate pe nevoile Armatei

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că aceste cerințe au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere a Cerințelor și nu au suferit ajustări pe durata negocierilor. „Cerințele operaționale au fost formulate exclusiv în funcție de nevoile Armatei României și au avut un caracter general, astfel încât să poată fi îndeplinite de mai mulți producători existenți pe piață”, se arată în comunicatul MApN.

Printre categoriile de armament specificate în program se numără:

Pistol cal. 9 mm;

Armă de asalt cal. 5,56 mm (cu țeavă scurtă și lungă);

Aruncător cal. 40 mm atașabil la arma de asalt;

Mitralieră ușoară cal. 5,56 mm;

Mitralieră cal. 7,62 mm;

Sistem sniper cal. 7,62 mm (semiautomat).

MApN susține că a oferit neutralitate și transparență în specificațiile tehnice

Ministerul subliniază că specificațiile tehnice nu favorizează niciun producător sau operator economic. „Acestea au fost fundamentate exclusiv pe baza necesităților operaționale ale beneficiarului militar”, precizează oficialii. În plus, armamentul calibru 4,6 mm și 6,8 mm, menționat în spațiul public, nu face parte din cerințele MApN, ci din cele ale altor instituții din sistemul național de securitate.

De asemenea, MApN nu achiziționează muniție în cadrul acestui program. Documentele au fost aprobate conform procedurilor interne, inclusiv la nivelul Consiliului pentru Achiziții, și au respectat deciziile grupului interinstituțional coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului.

Pentru gestionarea responsabilităților din cadrul programului, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a semnat un Acord de asociere cu Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Contractul final nu a fost încă semnat, deoarece au fost solicitate clarificări suplimentare cu privire la rapoartele tehnice de conformitate depuse de furnizori.

MApN subliniază că activitatea sa respectă „strict cadrul legal aplicabil”, cu accent pe transparență instituțională și protejarea intereselor de securitate ale României. „Toate deciziile au fost fundamentate exclusiv pe considerente operaționale, tehnice și juridice”, se precizează în comunicat.

Cerințele de cooperare industrială din cadrul programului nu au fost stabilite de MApN, acestea fiind gestionate de alte mecanisme instituționale prevăzute de legislația în vigoare.

