De Cristian Otopeanu,

„Am acceptat din prima secundă invitația domnului președinte Victor Ponta, colegului nostru Victor, de a fi astăzi împreună, pentru că, și asta toți românii o știu, a fost premierul cel mai performant pe care l-a avut România în ultimii ani. Trebuie să vedem de ce am schimbat trei premieri în trei ani și de ce nu am ales în fruntea Guvernului premieri ca Victor Ponta. Să ne punem această întrebare. Dacă nici acum nu sunt dată afară din CEx, înseamnă că s-a schimbat PSD”, a afirmat Gabriela Firea.

Președintele PSD București a continuat: „Doar premierul Victor Ponta a înțeles ce înseamnă sistemul integrat de termoficare pentru București. Vorbim peste tot despre țevile din București. De ce? Pentru că, 30 de ani, nu s-a făcut absolut nimic și aceste țevi vechi de 50-60 de ani așteaptă niște oameni.

Doamna Corina Crețu este aici. Este singura care, alături de Victor Ponta și de Gabriela Firea, a luptat pentru acest proiect. Nimeni altcineva nu a mișcat un deget. De ce? Din invidie, din ranchiună, din nesăbuință. Caractere mici. Și acum intrăm pe o aplicație blocată de incompetenții de la PNL”.

„Avem un guvern incompetent, un guvern de oameni cinici, duri, răi. Ați văzut. Nu dublăm alocațiile pentru copii, nu majorăm pensiile. Mă uit în sală. Împreună, PSD, Pro România și ALDE putem să facem nu unul, ci trei guverne mult mai performante decât guvernul actual. Un guvern demis pentru incompetență”, a mai precizat Gabriela Firea, la Convenția Pro România.

Recomandări Prezentatoare TV și fostă angajată a unui politician PNL, arestată în SUA!

Îi mulțumesc lui Victor Ponta pentru faptul că are viziune și pentru faptul că înțelege că așa nu se mai poate. Avem de ales dintre următoarele două: ori pierdem separat, individual, ori câștigăm împreună Gabriela Firea, președinte PSD București și primarul general al Capitalei

Marcel Ciolacu, președinte interimar PSD, a venit și el la Convenția Pro România: „Sunt PSD-ist și voi rămâne așa”

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost prezent și el la Convenția Pro România, în ciuda faptului că au circulat informații conform cărora a existat o opoziție a doi membri de marcă din partid, Mihai Tudose şi Claudiu Manda.

„Dragi colegi, cu toții suntem oameni de stânga. Așa am fost în ultimii 30 de ani, așa vreau să continuu, fără să deranjez pe nimeni. Eu sunt un PSD-ist, nu mi-e rușine să o spun, și voi rămâne un PSD-ist, indiferent de ceea ce s-a întâmplat în interiorul partidului în ultimii ani. Cred în continuare în acest partid și în capacitatea lui. Situația nu este fericită nici pentru PSD, nici pentru Pro România”, a explicat Marcel Ciolacu.

„Nu a fost nicio tensiune dacă să vin sau nu aici. Suntem oameni politici, oameni maturi. Acum aproape un an, nu aveam voie nici să vorbim, din câte îmi amintesc. Dacă vorbeam, eram trădători de țară, de neam, de partid, de orice. Comitetul Executiv era instrumentul și lucrurile erau ca și rezolvate. Se pare că am depășit aceste lucruri”, a adăugat Ciolacu la Convenția Pro România.

Recomandări Mihaela, obligată să se prostitueze de un tânăr din clanul Boceanu. Șocant cum a sfârșit fata

„Nu am nicio problemă, Victor Ponta a fost un prim ministru bun. Nu am nicio problemă să spun că Victor Ponta a fost prim ministru al PSD. Ca și doamna Corina Crețu, care a fost un comisar foarte bun. Dar tot al PSD. Nu mi-e frică și nu am nicio problemă să spun că și Mihai Tudose a fost un prim ministru bun (n.red. s-a auzit o rumoare în sală în momentul în care președintele interimar al PSD s-a referit la Mihai Tudose)”, a mai afirmat Ciolacu.

PRO România a organizat reuniunea Convenţiei Anuale. Cu această ocazie, preşedintele partidului, Victor Ponta, a lansat „Manifestul politic PRO România 2020-2024”, care conţine zece priorităţi pentru dezvoltarea României.

Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Citeşte şi:

Primăria Capitalei are buget pe 2020. Nu mai sunt bani pentru Catedrala Neamului, iar angajații Companiilor municipale primesc salarii de 2 miliarde de lei

De teama șefilor din PNL, asociați cu clanurile, comandanții Poliției Române țin ascuns filmul în care se vede cum mascații dau „Bună dimineața” copilului și-i spun, în șoaptă: „Stai liniștit”!

Polemici dure între Dan Barna și Rareș Bogdan pe tema blatului între PSD și PNL privind la alegerile anticipate

GSP.RO Ce faceau in castel Ilie Năstase si Albert de Monaco. Prințul mereu ii spunea: «Dacă află tata, ne omoară pe amândoi!»

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2020. Leii au mai multă putere de concentrare