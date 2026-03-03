Trăim într-o perioadă în care informația despre sănătate circulă cu viteza unui scroll. Între mituri, sfaturi fără bază științifică și teorii virale, există medici care aleg să iasă din cabinet și să explice, să demonteze, să educe. Pe Facebook, Instagram, TikTok sau YouTube, ei construiesc comunități, răspund întrebărilor reale și aduc știința mai aproape de oameni. Gala Doctorului Digital îi premiază pe acești profesioniști în rolul lor de comunicatori cu autoritate, nu pentru performanțele clinice, ci pentru conținutul educativ și informativ pe care îl creează în online.

Evenimentul este susținut de două branduri media cu tradiție și credibilitate: Libertatea, primul ziar liber post Revoluție, și Revista Avantaje, prima revistă glossy de lifestyle feminin din România. Longevitatea lor înseamnă autoritate pe o piață media aflată într-o transformare continuă. Gala este organizată de Ringier România, singurul publisher digital internațional prezent pe piața locală.

Cu 12 milioane de unici și 170 de milioane de afișări lunar, potrivit datelor SATI (BRAT), Ringier România este lider incontestabil pe piața media locală, reconfirmându-și poziția de top în 2025. Portofoliul său include produse video, digitale și de print precum Libertatea, Viva, Unica, Avantaje, Libertateapentrufemei, Elle, TV Mania și TV Satelit. Ringier România deține 70% din piața publicațiilor de lifestyle feminin din România, cu 5 milioane de unici și 30 de milioane de afișări lunar, precum și un total de 135 de milioane de video views în 2025, pentru Libertatea și zona de lifestyle feminin. Aceasta este forța de propagare a informației corecte.

Medicii au competența și autoritatea profesională. Noi avem infrastructura, audiența și credibilitatea pentru a amplifica mesajele care contează. Împreună putem contribui real la combaterea fake news-ului medical, un fenomen care influențează decizii, comportamente și, uneori, vieți.

Alături de noi s-au alăturat parteneri puternici, care girează acest demers: Novo Nordisk, NAN 3, Solgar, UNSAR, Routine Paris și Crama DeMatei. Prezența lor confirmă că responsabilitatea pentru educația în sănătate este una comună, care depășește granițele unui singur domeniu.

Seara va include și un moment special de chitară clasică, susținut de Dragoș Ilie, unul dintre cei mai expresivi tineri muzicieni români, cu peste 40 de premii obținute la cele prestigioase competiții ale lumii.

Vă încurajăm să fiți alături de noi la un eveniment care marchează începutul unei noi etape: medicina care comunică, media care susține, comunitatea care învață. Pe 11 martie celebrăm Doctorul Digital și puterea informației corecte.

