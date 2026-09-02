Radarele pot fi mutate oricând
În municipiul Galați, radarele vor fi active pe străzi importante precum Marea Unire și Calea Prutului (2 septembrie), Gheorghe Asachi și Traian – Brăilei (3 septembrie) sau Basarabiei – Brăilei și Drumul de Centură (5 septembrie).
Pe drumurile județene și naționale, acestea vor fi amplasate pe DJ 251, DN 25 și DN 26, în zone precum Smârdan – Matca, Șendreni – Hanu Conachi sau Vameș – Ivești.
Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză și să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum. Amplasarea aparatelor radar poate fi modificată în funcție de situația din teren, avertizează autoritățile, citate de Monitorul de Galați.
Programul complet al amplasării radarelor
2 septembrie
- În Galați, pe străzile Marea Unire și Calea Prutului
- DJ 251 Smârdan – Matca
- DN 25 Braniștea – Liești
- DN 26
- DE 581 Munteni
3 septembrie
- Municipiul Galați, pe străzile: Gheorghe Asachi și Traian – Brăilei
- DJ 251 Schela – Pechea
- DN 25 Independența – Tudor Vladimirescu
- DN 26 Vânători – Stoicani Aviasan (4 benzi)
- DE 581 Berheci
4 septembrie
- Municipiul Galați, pe străzile Frunzei – Tecuci și Calea Galați
- DJ 251 Slobozia Conachi – Cudalbi
- DN 25 Liești – Drăgănești
- DN 26 Tătarca – Șivița
- DE 581 Cosmești
5 septembrie
- În Galați pe străzile Basarabiei – Brăilei și Drumul de Centură
- DJ 251 Cuza Vodă – Costache Negri
- DN 25 Șendreni – Hanu Conachi
- DN 26 Tulucești – Tămăoani
- DE 581 Munteni
6 septembrie
- În municipiul Galați, pe străzile: Nicolae Bălcescu – Macului și Calea Smârdan
- DJ 251 Smârdan – Pechea
- DN 25 Independența – Barcea
- DN 26
- DE 581 Priponești
7 septembrie
- Municipiul Galați, pe străzile Cloșca – Prelungirea Brăilei și Stadionului
- DJ 251 Pechea – Cudalbi; Schela – Slobozia Conachi
- DN 25 Vameș – Ivești; Șendreni – Tudor Vladimirescu
- DN 26
- DE 581 Berheci
- DN 24D
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.