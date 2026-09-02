Radarele pot fi mutate oricând

În municipiul Galați, radarele vor fi active pe străzi importante precum Marea Unire și Calea Prutului (2 septembrie), Gheorghe Asachi și Traian – Brăilei (3 septembrie) sau Basarabiei – Brăilei și Drumul de Centură (5 septembrie).

Pe drumurile județene și naționale, acestea vor fi amplasate pe DJ 251, DN 25 și DN 26, în zone precum Smârdan – Matca, Șendreni – Hanu Conachi sau Vameș – Ivești.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză și să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum. Amplasarea aparatelor radar poate fi modificată în funcție de situația din teren, avertizează autoritățile, citate de Monitorul de Galați.

Programul complet al amplasării radarelor

2 septembrie

În Galați, pe străzile Marea Unire și Calea Prutului

DJ 251 Smârdan – Matca

DN 25 Braniștea – Liești

DN 26

DE 581 Munteni

3 septembrie

Municipiul Galați, pe străzile: Gheorghe Asachi și Traian – Brăilei

DJ 251 Schela – Pechea

DN 25 Independența – Tudor Vladimirescu

DN 26 Vânători – Stoicani Aviasan (4 benzi)

DE 581 Berheci

4 septembrie

Municipiul Galați, pe străzile Frunzei – Tecuci și Calea Galați

DJ 251 Slobozia Conachi – Cudalbi

DN 25 Liești – Drăgănești

DN 26 Tătarca – Șivița

DE 581 Cosmești

5 septembrie

În Galați pe străzile Basarabiei – Brăilei și Drumul de Centură

DJ 251 Cuza Vodă – Costache Negri

DN 25 Șendreni – Hanu Conachi

DN 26 Tulucești – Tămăoani

DE 581 Munteni

6 septembrie

În municipiul Galați, pe străzile: Nicolae Bălcescu – Macului și Calea Smârdan

DJ 251 Smârdan – Pechea

DN 25 Independența – Barcea

DN 26

DE 581 Priponești

7 septembrie

Municipiul Galați, pe străzile Cloșca – Prelungirea Brăilei și Stadionului

DJ 251 Pechea – Cudalbi; Schela – Slobozia Conachi

DN 25 Vameș – Ivești; Șendreni – Tudor Vladimirescu

DN 26

DE 581 Berheci

DN 24D

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE