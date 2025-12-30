Structura, care seamănă cu o plasă de badminton întinsă pe o lungime de 7,3 metri, a fost instalată în 2012, pe drumul dintre localitățile Dolgellau și Cross Foxes, ca parte a unui proiect de modernizare, în valoare de 7,3 milioane de lire sterline (8,3 milioane de euro), realizat de firma de inginerie civilă Alun Griffiths.

Un localnic din Barmouth, curios să afle scopul podului, a apelat la rețelele sociale pentru răspunsuri; „De fiecare dată când trec pe acolo, mă întreb ce este”.

S-a aflat astfel că podul este, de fapt, un „pod pentru lilieci”, proiectat să compenseze pierderea pădurii din Meirionnydd Oakwoods.

Proiectul a fost realizat pentru a încuraja liliecii să zboare la altitudini mai mari, reducând astfel riscul de coliziuni cu vehiculele.

Liliecii, care de obicei urmează gardurile vii și marginile pădurilor, au fost afectați de îndepărtarea vegetației în urma lucrărilor rutiere, au explicat experții citați de Wales Online.

Podurile au fost concepute să fie similare cu marcajele liniare ale gardurilor vii, bazându-se pe capacitatea liliecilor de a naviga cu ajutorul ecolocației.

Podul de pe A470 a fost primul drum din Țara Galilor care a respectat cerințele Directivei Habitatelor a Uniunii Europene. În cadrul proiectului, au fost implementate și alte măsuri de protecție pentru lilieci, inclusiv iluminat special.

Cu toate acestea, eforturile nu au fost complet încununate de succes, deoarece cercetătorii au observat că liliecii ignoră adesea podurile, continuând să zboare la altitudini periculoase deasupra drumurilor aglomerate.

Grupul de Științe ale Conservării de la Universitatea Cambridge a concluzionat că aceste poduri sunt „bazate pe credință, nu pe știință”.

