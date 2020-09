”Gata, trebuie să-i dăm drumul la muncă, greul acum începe!”. Un fost jucător de Champions League a câștigat primăria unei comune mureșene

Gabriel Mureșan, 38 de ani, este noul primar al comunei Apold, din județul Mureș, o localitate la 15 kilometri depărtare de Sighișoara. Fostul mijlocaș a fost căpitan și campion cu CFR Cluj, s-a luptat pentru titlu și a cucerit Supercupa României cu ASA Târgu Mureș, a îmbrăcat tricoul naționalei, acum s-a impus în lupta pentru funcția de edil șef al urbei ce numără aproximativ 3.000 de suflete.

Victorie zdrobitoare

Cum te duci de la Sighișoara spre Târgu Mureș, faci stânga din drumul național și după un traseu cu destule denivelări și un carosabil cu valuri, ajungi în comuna al cărui nou conducător a ajuns Gabi Mureșan.

Victoria a fost clară, din cei aproximativ 1.300 de alegători, aproape 800 au pus ștampila pe numele candidatului PNL, aproape dublu decât ocupantul locului 2. Numărătoarea parțială a indicat un procentaj de 63 la sută în dreptul fostului internațional, în timp ce principalul său contracandidat, Ioan Toth (PSD), fostul primar, a strâns 33 la sută. Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO FOTO | Cum arată panoul publicitar de 50 de metri, plătit cu 400.000 de lei de Tudorache pentru un spital inexistent! Lucrarea, terminată cu câteva zile înainte de alegeri

Așa cum spunea și într-un interviu acordat Libertatea în urmă cu șase săptămâni, fostul fotbalist, de-abia retras din viața sportivă, va avea ca prioritate asfaltarea localității, rezolvarea problemei canalizării, atragerea de fonduri pentru educație, cultură, sport și turism, mai ales că Apoldul are un potențial de dezvoltare turistică, în proximitatea cetății Sighișoarei, aflate în patrimoniul UNESCO.

Recomandări Filmul suspiciunii de fraudă electorală din sectorul 1. Cum l-au prins liberalii și useriștii pe candidatul PSD care a ieșit cu 473 de procese verbale din sediul BES

După Sir Alex Ferguson vine realitatea

Succesul nu l-a găsit euforic pe învingător. La fel ca atunci când era fotbalist.

foto: Gazeta Sporturilor

”Am fost privilegiul de a trăi pe teren victorii mari, contra unor adversari excepționali, Manchester United cu Sir Alex Ferguson, AS Roma, Dinamo și FCSB de la noi din România. Da, am învins, gata, îi dăm drumul la muncă, dar greul de-abia acum începe. Nu am făcut niciodată promisiuni pe care nu le pot îndeplini, dar împreună cu echipa mea și cu oamenii din comună putem reuși să schimbăm în bine fața localității. Am învățat că tot ceea ce reușești o faci în echipă”, a mărturisit Mureșan pentru Libertatea.

Eu sunt un om împlinit, personal și profesional, dar vreau să mă implic să schimb în bine și viața celor din Apold. Am făcut sport de performanță, iar cariera nu înseamnă doar strălucire și ce se vede la TV, e sacrificiu, muncă, devotament, lovituri, dureri, strictețe, pentru a-ți îndeplini visele și obiectivele Gabriel Mureșan, primar Apold

Primar unde a copilărit

„Așa cum am mai spus, eu sunt un fiu al satului, am copilărit aici, iar în urmă cu zece ani mi-am făcut un cămin și o afacere prosperă, tot aici. Din păcate, lucrurile au stagnat în ultimii 30 de ani în Apold. Suntem în 2020 și nu avem străzi asfaltate, s-a așternut praful și nepăsarea pe domeniul public, nu există canalizare și nu s-au făcut investiții în educație, cultură, sport”, adaugă acesta.

E clar că vreau să schimb fața urbei natale și, prin atragerea fondurilor europene și guvernamentale, să punem asfalt, să rezolvăm sistemul de apă și de canalizare pentru toți cetățenii. Se poate! Omul trebuie să fie pe primul loc. Gabriel Mureșn

PARTENERI - GSP.RO „E ca-n bancul în care soția își prinde soțul cu amanta.. Îl știți, dna Esca?!” » Cum explicat CTP de ce a pierdut Firea

PARTENERI - PLAYTECH Ce legătură este, de fapt, între Nicușor Dan și Elena Udrea. S-a aflat acum!

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2020. Vărsătorii s-ar putea să scape de senzația de apăsare din ultima vreme

Scoala9.ro Ari Pokka, director de școală în Finlanda: „Într-o școală căreia îi pasă de copii, un vizitator nu va fi întâmpinat de director cu pâine și sare, ci de elevi”