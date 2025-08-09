Incidentul a avut loc în trenul IRN 12942, operat de CFR Călători, și care circula pe ruta Mangalia-Cluj Napoca.

Un geam din trenul de Cluj a căzut peste două fete

Garnitura a plecat din Mangalia vineri la ora 15:31. Acesta avea ca destinație finală Cluj Napoca, cu ramificații către alte orașe precum Târgu Mureș și Satu Mare.

Sâmbătă dimineața, trenul a ajuns în gara Blaj cu o întârziere de aproximativ 20 de minute. În acel moment, s-a produs accidentul care a afectat cele două minore.

Șeful de tren a acționat prompt, apelând serviciul de urgență 112. Echipajele de ambulanță din Cluj au sosit rapid la fața locului.

Fetițele au fost preluate și transportate la un spital din Cluj împreună cu părinții lor, pentru îngrijiri medicale.

Anchetă în desfășurare, după incidentul din Cluj

Operatorul feroviar nu a emis încă o declarație oficială privind incidentul din Cluj. Autoritățile vor demara o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte și eventualele responsabilități.

Incidentul din Cluj a stârnit îngrijorare printre pasagerii care circulă frecvent pe acest traseu, ridicând întrebări legate de siguranța călătorilor.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre starea fetelor sau despre posibilele defecțiuni ale trenului.

