„Am spus că seismul va veni. Nimeni nu a reacționat”. Un geolog turc a avertizat repetat că un cutremur va avea loc în zona lovită azi

Imediat după cutremurul de 7,8 grade din Turcia (7,7 conform măsurătorilor locale), profesorul doctor Naci Görür, specializat în geologie, a reamintit că oamenii de știință avertizaseră în mod repetat cu privire la riscul unui astfel de cataclism în zonă și le ceruseră autorităților să ia măsuri pentru a reduce pagubele.

„Prieteni, îmi pare foarte rău, dar a avut loc un cutremur cu magnitudinea 7,5 în regiunea Pazarcik din Maraș. Un cutremur foarte puternic, sper că nu vom avea multe victime. În calitate de specialiști în geologie am spus și am scris că acest cutremur urma să aibă loc. Nimeni nu a reacționat la ce am spus”, a scris Görür pe Twitter.

Presa turcă a subliniat ulterior că Görür avertizase într-adevăr că un cutremur va avea loc pe falia est-anatoliană. Și nu doar o dată. De fapt, ultimul avertisment al profesorului a venit cu doar trei zile în urmă, pe 3 februarie.

„Un cutremur de 4,2 grade a avut loc în Yarbasi-Duzici/Osmaniye”, a scris el acum trei zile pe Twitter, cu referire la un seism de intensitate mică care a avut loc pe 3 februarie.

„Cutremurul s-a produs în zona de falie din estul Anatoliei. Suntem îngrijorați de secțiunea Çelikhan-Erkenek-Maraș din această zonă”, a avertizat el, indicând, cu ajutorul unei hărți, zona aflată aproape de epicentrul seismului care a avut loc luni.

Yarbaşı-Düziçi/Osmaniyede 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi. Sevgi.. pic.twitter.com/9LpJ1qq3Ix — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 3, 2023

Nu a fost singurul semn de alarmă.

Un alt avertisment venise după cutremurul cu magnitudinea 4,4 din 11 aprilie 2022, produs în largul coastei districtului Ereğli, din Zonguldak, când Görür a atras atenția asupra riscului reprezentat de falia est-anatoliană, unde în secolul 20 nu au prea avut loc cutremure.

Epicentrul seismului: la est de Gaziantep. Sursa: BBC

Seismologii au subliniat de mult timp că falia est-anatoliană este periculoasă. Sursa: Mikenorton/Wikipedia

„Falia nord-anatoliană a produs o serie de cutremure de 7,0 și aproape 7 în acest secol. În timp ce falia nord-anatoliană a fost atât de activă, nu s-a observat o astfel de activitate pe falia est-anatoliană”, a spus el în acel moment, potrivit publicației turcești Hurriyet.

„Cred că următoarele cutremure de pe falia est-anatoliană vor avea loc în regiunile Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraș, Türkoğlu”, a speculat expertul.

Görür a făcut declarații asemănătoare explicite într-o emisiune la postul CNN Turk la care a participat în trecut, scrie publicația turcă online Onedio.

„Este necesar să fim atenți la regiunea Kahramanmaraș. Acesta este un loc predispus la cutremure. Este necesar să se ia deja măsuri pentru a reduce pagubele”, a cerut profesorul.

Clipul cu acest avertisment, care între timp s-a viralizat, a fost repostat de Görür după cutremurul de luni.

@nacigorur kesinlikle dinlenmeli farkındayım kaç yıl önce deprem olacak illeri üstüne basa basa açıkladı. Lütfen bu saatten sonra bütün yoğunluk hocamıza verilmeli ve onun anlattığı deprem bölgelerini dikkate almalıyız… https://t.co/APhfMQjto1 — düşünen adam (@filozof2016) February 6, 2023

BBC a scris și el, luni, că seismologii au subliniat de mult timp că falia est-anatoliană este foarte periculoasă.

În vreme ce în zonă nu au mai avut loc seisme semnificative de peste 100 de ani, falia a fost responsabilă pentru cutremure foarte puternice în trecut.

Un astfel de seism, de 7,4 grade, a avut loc pe 13 august 1882. Cutremurul a provocat pagube imense orașelor din zonă, cu 7.000 de morți înregistrați în Alep, spre exemplu, a notat BBC.

