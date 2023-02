Cutremur devastator în Turcia: cel puțin 76 morți și sute de răniți. Seismul, resimțit și în Siria, unde sunt sute de victime

Agenția de gestionare a dezastrelor din Turcia (AFAD) a anunțat un nou bilanț al victimelor. 76 de oameni au fost uciși și 440 au fost răniți în urma cutremurului masiv care a afectat mai multe provincii din sudul țării, notează CNN.

„76 dintre cetățenii noștri și-au pierdut viața în Adana, Adiyaman, Malatya, Kahramanmaras, Gaziantep, iar 440 de cetățeni au fost răniți în Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay și Kilis”, a transmis AFAD.

Există temeri că numărul morților va crește în următoarele ore, iar echipe de salvare turce au fost desfășurate pentru a căuta supraviețuitori.

Cel puțin 50 de persoane au murit și statul vecin, Siria.

Știrea inițială: Cutremurul a avut loc la ora locală 04.17 (03.17 în România) și a fost resimţit puternic şi în provinciile Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya şi Adana.

Ministrul turc de interne, Suleymon Soylu, a declarat că cel puțin 10 orașe au fost afectate: Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir și Kilis. A fost activat „cel mai înalt nivel de alarmă”, spun oficialii.

Autoritățile turce au confirmat, până la această oră, cel puțin 53 decese.

În urma seismului, numeroase clădiri s-au prăbușit, potrivit imaginilor difuzate de agențiile de presă și postate pe rețelele sociale.

Horrific news of tonights earthquake in #Turkey & northern #Syria — the damage looks extensive.



The epicenter region is home to millions of refugees and IDPs, many of whom live in tents & makeshift structures. This is the absolute nightmare scenario for them. And its winter. pic.twitter.com/oACzWYtWb2