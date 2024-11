George Simion este liderul partidului AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), activist civic și deputat în Parlamentul României. Este cunoscut pentru activitatea sa politică, fiind implicat în diverse scandaluri și proteste.

Data nașterii: 21 septembrie 1986 (zodia Fecioară)

Locul nașterii: Focșani, Vrancea

Soție: este căsătorit cu Ilinca Simion (26 de ani)

Copii: Radu Simion

George Simion și Ilinca Munteanu s-au căsătorit în luna august a anului 2022, în comuna Măciuca, județul Vâlcea. Președintele AUR a organizat o petrecere câmpenească, la care au participat în jur de 3.000 de oameni, iar la petrecerea de nuntă, la pensiune, au fost 230 de invitați.

George Simion și soția sa, Ilinca Simion. Foto Instagram/georgesimion.oficial

George Simion poate fi găsit pe Facebook, Instagram, TikTok, X (fostul Twitter), YouTube, pe site-ul său, dar și la adresa de e-mail george.simion@cdep.ro.

Educație – ce studii are George Simion

În anul 2005, George Simion a absolvit Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București, conform informațiilor făcute publice pe site-ul său. Trei ani mai târziu, în anul 2008, a absolvit Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București.

Este absolvent al programului de masterat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, având ca temă „Crimele comunismului”.

În luna septembrie a anului în curs, George Simion și-a făcut publică nota obținută la Bacalaureat. Conform informațiilor de pe site-ul său, liderul AUR a avut media 9,69 la examenul de Bacalaureat, susținut în urmă cu 19 ani.

Diploma de Bacalaureat a lui George Simion. Foto georgesimion.ro

Cariera profesională – ce CV are George Simion

Potrivit CV-ului său disponibil pe site-ul Camerei Deputaților, George Simion a ocupat funcția de director de marketing, vreme de opt ani, la o firmă privată.

2012- 2020 – Director Marketing la Ideal Proiect Arhitecture & Design;

2017 – A publicat cartea „Blocați în labirint”, „o radiografie a Republicii Moldova, de la apariţia sa ca stat şi până în ziua de azi, bazată pe observaţiile directe ale autorului”;

2019 – A publicat cartea „Cum i-am cunoscut”, „o colecţie de eseuri realizate de către autor pe baza propriilor experienţe din ultimii zece ani. Înaintea alegerilor prezidenţiale din anul 2019, autorul îşi pune problema calităţii conducătorilor pe care naţiunea română i-a avut în ultimii 30 de ani şi face o radiografie îngrijorătoare a situaţiei actuale”.

Cariera politică a lui George Simion

În urmă cu două decenii, mai exact în 2004, George Simion s-a lansat în activitatea civică și a inițiat mai multe marșuri unioniste în România și în Republica Moldova, militând pentru reunificarea națională. Doi ani mai târziu, în 2006, s-a făcut remarcat ca lider al „Noii Golani”, grupare concepută ca o continuare a mișcării de stradă din 1990. În cadrul acesteia, el a introdus mesajul „Basarabia e România”.

În anul 2011, a pus bazele Platformei Unioniste Acțiunea 2012, care militează pentru Unirea României cu Republica Moldova, iar în 2016 a devenit confondator al proiectului Unirea TV, datorită căruia vocea unioniștilor a ajuns în spațiul mediatic din Republica Moldova.

În anul 2017, a coordonat o strângere de fonduri pentru construcția unei case pentru o familie din orașul Drochia, Republica Moldova.

În anul 2019, George Simion a candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European, obținând 116.000 de voturi. Ulterior, la 1 decembrie 2019, a fondat partidul AUR, iar după un an a condus formațiunea politică în Parlamentul României, fiind votat de mai bine de 541.000 de români.

De la jumătatea lunii decembrie a anului 2020 și până până în prezent, George Simion este deputat, vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. În plus, este membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE și președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Polonă.

Din luna martie a anului 2022, George Simion este președintele Alianței pentru Unirea Românilor.

Programul politic al lui George Simion – ce a promis în campanie

În campania sa prezidențială din 2024, George Simion a promis locuințe la 35.000 de euro, reducerea drastică a taxelor și tratament egal în relația cu statul.

„Se vor construi până la 1.000.000 (un milion) de apartamente, la cele mai noi standarde, împărțite teritorial după cererea solicitanților înscriși în program. Ele vor fi amplasate în imediata apropiere a orașelor mari parțial suprasaturate urbanistic, cu toată infrastructura aferentă, cu utilitățile necesare la o capacitate corelată cu consumurile. Dotările acestor ansambluri vor fi în raport direct cu numărul populației +20%, pentru a avea acoperit în timp un grad de creștere organică a ansamblurilor. Totodată, în aceste zone vor fi grădinițe, școli, cabinete medicale, spații comerciale, malluri și clădiri de birouri”, se arată pe site-ul său.

Ce trebuie să știi despre George Simion

George Simion a intrat în atenția publică în anul 2009, când a aprins lumânări în fața locuinței lui Ion Iliescu, pentru victimele Revoluției și Mineriadei din luna iunie a anului 1990. În plus, a fost protagonistul mai multor scandaluri, unele dintre ele având loc chiar în Parlamentul României.

În urmă cu doi ani, George Simion l-a prins cu mâna de ceafă pe ministrul energiei de la acea vreme, Virgil Popescu, l-a îmbrâncit și îi spunea că este „un hoț”. Incidentul s-a petrecut după ce Simion a vociferat în timpul discursului ținut de Popescu de la pupitrul Camerei Deputaților.

Totodată, liderul AUR este declarat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova. Prima interdicție de intrare în țară a primit-o la data de 16 decembrie 2014, la vama Albița.

Ba mai mult, George Simion a fost acuzat, în primăvara anului trecut, de fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, că s-a văzut cu un rezident al FSB, serviciul secret din Rusia. Potrivit lui Șalaru, Simion s-a întâlnit cu reprezentantul FSB în anul 2011, la Cernăuți.

Liderul AUR a negat această informație.

Declarații celebre ale lui George Simion

În luna decembrie a anului trecut, George Simion, în vârstă de 38 de ani, a amenințat-o pe Diana Șoșoacă cu agresiunea sexuală: „PSD-ul a trimis-o pe această scroafă să facă agitație”, „te agresez sexual”. Incidentul s-a petrecut în Parlamentul României, unde trebuia să se dezbată bugetul pe 2024.

În februarie 2024, liderul AUR a spus că, în calitate de „unionist”, nu se împacă cu statutul Republicii Moldova: „Eu sunt unionist. Am fost întotdeauna unionist, am fost preşedinte al Acţiunii 2012. Practic, în mod paşnic, în mod democratic, prin voinţa ambelor părţi, noi pledăm pentru unirea celor două state româneşti din prezent, deci, pentru desființarea statului Republica Moldova, de facto, o creaţie stalinistă. Nu suport şi nu mă împac niciodată cu acest concept de statalism moldovenesc. Am luptat împotriva lui. Urăsc acest stat artificial numit Republica Moldova, am afirmat-o de nenumărate ori”. Declarația a fost făcută la Prima TV.

În luna mai a aceluiași an, Simion susținea că prim-ministrul Marcel Ciolacu „a glumit spunând că este ruşinos să fii moldovean”, pentru că șeful Guvernului „probabil este rom”. Afirmația a fost făcută după ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns în aprilie, la Timișoara, la o întrebare a presei despre reforma administrativă privind regionalizarea României, că „Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți!”.

În august 2024, Simion i-a transmis prim-ministrului Marcel Ciolacu, după Congresul PSD, că se vor vedea în turul doi al alegerilor prezidenţiale: „Marcele, şi tu, la fel ca şi ceilalţi pesedişti înaintea ta, vei avea aceeaşi soartă! La fel au mai zis şi Năstase, şi Geoană, şi Ponta că vor câştiga alegerile prezidenţiale. Abia aştept turul 2 ca să pot să te bat şi să dau românilor şansa de a avea un preşedinte al lor, nu impus din altă parte”.

Alegerile prezidențiale din România se desfășoară pe 24 noiembrie și 8 decembrie 2024.

