„Negociem cu Rusia. Ne-am dori ca ei să se oprească. Nu-mi place bombardamentul, continuă la nesfârșit, și în fiecare săptămână mii de tineri sunt uciși”, le-a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One.

Declarațiile sale vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a reînnoit apelul către SUA pentru un răspuns hotărât, în urma atacurilor continue ale Rusiei asupra Ucrainei.

Ucraina a fost deja de acord cu o propunere americană privind un armistițiu complet de 30 de zile, afirmând pe 11 martie că este pregătită să facă acest pas, dacă și Rusia acceptă condițiile. Până acum, Rusia a refuzat.

„Putin nu vrea să încheie războiul, caută modalități de a păstra opțiunea de a-l reaprinde oricând, cu și mai multă forță. Tocmai de aceea trebuie să continuăm toate formele de presiune asupra Rusiei: întărirea capacității noastre de apărare, menținerea sancțiunilor și asigurarea faptului că diplomația – orice discuție cu Moscova – nu le lasă nicio oportunitate de a ucide”, a declarat Zelenski în discursul său de seară, din 6 aprilie.

Volodimir Zelenski a adăugat că Ucraina așteaptă un răspuns din partea Statelor Unite.

„Până acum nu a venit niciunul – și așteptăm, de asemenea, un răspuns din partea tuturor celor din Europa și din întreaga lume care își doresc cu adevărat pacea”, a continuat președintele ucrainean.

Discursul lui Zelenski a venit în urma celui mai recent atac de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei, în noaptea de 6 aprilie.

Forțele ruse au lansat 23 de rachete și 109 drone asupra Ucrainei, vizând regiunile Kiev, Sumî, Harkiv, Hmelnițki, Cerkasî și Nikolaev, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Autoritățile din Kiev au confirmat un mort și trei răniți în urma atacului nocturn.

Președintele francez Emmanuel Macron s-a alăturat, de asemenea, apelului pentru un armistițiu.

„Deși Ucraina a acceptat propunerea președintelui Trump pentru un armistițiu complet și necondiționat de 30 de zile în urmă cu aproape o lună, în timp ce lucrăm împreună cu toți partenerii noștri pentru a găsi căi de a asigura pacea, Rusia continuă războiul cu o intensitate reînnoită, fără niciun respect pentru civili”, a declarat Macron pe platforma X.

On this day of national mourning in Ukraine, my thoughts are with the children and all civilian victims of the deadly strikes carried out by Russia, such as in Kryvyi Rih on April 4.

Again last night, numerous Russian strikes targeted residential areas in Kyiv…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025