Întrebat despre „cea mai mare nebunie pe care a făcut-o”, George Simion și-a amintit atât un moment din copilărie, dar și de un moment din liceu, atunci când a fost la un pas să provoace un incendiu la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București.

„Nebunii din astea din copilărie, la furat de pepeni. Am furat pepenele, singurul pepene al uncheșului, străbunicul Marcu. Am sărit gardul cu soră-mea și am furat pepenele. În liceu, eram clasa a noua cred, la Lazăr, și am dat foc la calorifer. A scos fum în tot liceul. Erau o grămadă de hârtii din astea. Iarna, toată lumea băga șervețele. Și au luat foc. Voiau să mă exmatriculeze”, a declarat George Simion.

55 de întrebări – powered by Libertatea este un proiect editorial demarat de redacția Libertatea, care îi aduce în fața românilor pe principalii politicieni intrați în cursa pentru Cotroceni.

George Simion este al treilea invitat care răspunde celor 55 de întrebări, după Mircea Geoană și Elena Lasconi.

